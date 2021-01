En avril 2021, ce sera un énorme 13 ans depuis Mario Kart Wii, un titre avant que la série ne devienne numérotée, est arrivé sur le marché en introduisant le contrôle de mouvement comme alternative au contrôle classique comme nouveauté majeure. Et inutile de dire que c’est devenu au titre de la franchise la plus vendue de l’histoire, avec Mario Kart 8 Deluxe se rapprochant dangereusement actuellement … Vous pouvez imaginer que, étant l’un des jeux les plus distribués de la planète, il y aura des centaines de milliers de joueurs qui auront essayé ce que nous allons juste voir ensuite … sans Succès!

Sans succès? Eh bien, c’est difficile à assurer, car tout le monde ne peut pas se permettre d’enregistrer, ou avoir la chance de le faire, au bon moment où ils réalisent un grand exploit, comme c’est le cas d’ArthurMKW, un streamer qui lors d’un spectacle en direct au qui a essayé des pépins a réussi à attraper ce raccourci, l’un des plus compliqués de la série. Il l’a fait en mode Time Attack, en sélectionnant Baby Daisy comme pilote, en utilisant les champignons turbo qu’ils vous donnent dans ce mode au bon endroit: sur la première ligne droite du Rainbow Path de Mario Kart Wii, notre protagoniste s’est retourné quand Il démarre la pente pour utiliser tous ses champignons turbo et atterrir presque à la fin du deuxième tour. On dit qu’il n’y a pas de matériel graphique qui prouve qu’aucun autre joueur de ces treize ans ne l’a réalisé auparavant, d’où l’exploit, battant son meilleur temps pour un tour de piste en 1 minute et 52 secondes, presque rien! Jetez un œil au clip de Twitch qui capture le moment:

Et vous pouvez dire “bien ça semble simple”, non? Il est peut-être temps de dépoussiérer votre ancienne Wii (ou Wii U, qui était compatible pour une raison quelconque) et prouvez que vous êtes également capable d’y parvenir. N’oubliez pas que ces choses sont des essais et des erreurs constants, et n’oubliez pas d’enregistrer à tout moment! En passant, ce n’est pas le premier Rainbow Path avec des raccourcis; Dans le premier jeu de la série, le jeu SNES, nous avions déjà un jeu “plus légal” à attraper avec une combinaison de champignon turbo et de plume, mais dans le jeu Nintendo 64, nous pourrions faire quelque chose de similaire à ce que vous avez vu aujourd’hui sur le circuit de Mario Kart Wii, ce n’était tout simplement pas aussi compliqué à faire … oui, si vous échouiez encore et encore, vous pourriez abandonner la course. Si vous l’avez bien joué, vous vous souviendrez sûrement de plus d’un raccourci comme celui de Mario Kart 64!

