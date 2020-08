Le monde pleure la mort tragique et inattendue de Chadwick Boseman, décédé d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans le 28 août. L’acteur, qui a gardé son diagnostic et s’est battu secrètement, a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016- – signifiant qu’il menait sa propre bataille privée pendant le tournage de Black Panther, Avengers: guerre à l’infini et Endgame, et son travail non-Marvel pendant cette période.

Ryan Coogler, qui a réalisé Boseman dans Black Panther, a écrit un hommage émouvant à l’acteur sur le site Web de Marvel, où il loue Boseman non seulement pour sa performance, mais pour son humanité, sa créativité et sa gentillesse.

Coogler explique comment il a «hérité» du casting de Boseman de Captain America: Civil War, disant que c’est «quelque chose dont je serai toujours reconnaissant». Il se souvient avoir vu la performance de Boseman dans une coupe inachevée du film et comment cela l’a convaincu de venir faire Black Panther. « Je n’oublierai jamais, assis dans une suite éditoriale sur le Disney Lot et regardant ses scènes », écrit-il. « Son premier avec Scarlett Johansson en tant que Black Widow, puis, avec le titan du cinéma sud-africain, John Kani en tant que père de T’Challa, King T’Chaka. C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais faire ce film. »

Coogler se souvient comment Kani et Boseman ont tenu une discussion en Xhosa, la langue maternelle de Kani, qui, selon lui, « avait une musicalité qui semblait ancienne, puissante et africaine. » Il a appris que Boseman, qui ne parlait pas Xhosa, avait pris la décision d’apprendre ses lignes dans une langue africaine. « Je ne pouvais pas imaginer à quel point cela devait être difficile, et même si je n’avais pas rencontré Chad, j’étais déjà impressionné par sa qualité d’acteur », se souvient Coogler.

Xhosa est devenu la langue officielle de la nation fictive de Wakanda, et Boseman a notamment préconisé que T’Challa parle avec un accent africain. Comme le dit Coogler, «il pouvait présenter T’Challa au public comme un roi africain, dont le dialecte n’avait pas été conquis par l’Occident».

Coogler se souvient avoir signifié Boseman pour la première fois en 2016, lorsque l’acteur lui a rendu visite lors d’une conférence de presse pour son film précédent, Creed. « Nous avons parlé de l’ironie de la façon dont son ancien camarade de classe Howard Ta-Nehisi Coates écrivait l’arc actuel de T’Challa avec Marvel Comics », se souvient Coogler. « Et comment Chad a connu l’élève de Howard, Prince Jones, dont le meurtre par un policier a inspiré les mémoires de Coates Entre le monde et moi. »

«J’ai remarqué alors que le Tchad était une anomalie», poursuit-il. « Il était calme. Assuré. Étudiez constamment. Mais aussi gentil, réconfortant, avait le rire le plus chaleureux du monde, et des yeux qui voyaient bien au-delà de ses années, mais qui pouvaient encore briller comme un enfant voyant quelque chose pour la première fois. »

Coogler dit que c’est Boseman qui a le mieux reconnu ce que pouvait être le film, en disant sur le plateau « C’est Star Wars, c’est le Seigneur des Anneaux, mais pour nous. » Coogler y réfléchit maintenant et voit la vérité dans les paroles de Boseman. « Je ne savais pas si le film fonctionnerait. Je n’étais pas sûr de savoir ce que je faisais. Mais je regarde en arrière et je me rends compte que Chad savait quelque chose que nous ne savions pas tous. Il jouait le long jeu. Tout en jouant. le travail. Et le travail qu’il a fait. «

Coogler dit qu’il « n’était pas au courant » de la maladie de Boseman et qu’il était aussi choqué que le reste d’entre nous à propos de son décès. «Après que sa famille a publié sa déclaration, j’ai réalisé qu’il vivait avec sa maladie tout le temps que je le connaissais», dit Coogler. « Parce qu’il était un gardien, un leader et un homme de foi, de dignité et de fierté, il a protégé ses collaborateurs de sa souffrance. Il a vécu une belle vie. Et il a fait du grand art. Jour après jour, année après année. C’était qui il était. C’était un feu d’artifice épique. Je vais raconter des histoires sur le fait d’être là pour certaines des étincelles brillantes jusqu’à la fin de mes jours. Quelle marque incroyable il nous a laissé. «

Coogler termine sa déclaration avec un sentiment extrêmement émouvant. «Dans les cultures africaines, nous faisons souvent référence à des êtres chers qui sont décédés comme ancêtres», écrit-il. « Parfois, vous êtes génétiquement lié. Parfois vous ne l’êtes pas. J’ai eu le privilège de diriger des scènes du personnage de Chad, T’Challa, de communiquer avec les ancêtres de Wakanda. Nous étions à Atlanta, dans un entrepôt abandonné, avec des écrans bleus et un film massif les lumières, mais la performance de Chad a rendu cela réel. Je pense que c’est parce que depuis le moment où je l’ai rencontré, les ancêtres ont parlé à travers lui. «

«Ce n’est plus un secret pour moi maintenant comment il a pu décrire habilement certains de nos plus remarquables», poursuit Coogler. « Je n’avais aucun doute qu’il vivrait et continuerait à nous bénir davantage. Mais c’est avec un cœur lourd et un sentiment de profonde gratitude d’avoir jamais été en sa présence, que je dois prendre en compte le fait que le Tchad est un ancêtre maintenant. Et je sais qu’il veillera sur nous, jusqu’à ce que nous nous revoyions. «

Coogler a passé l’année précédente à travailler sur le scénario de Black Panther II. Dans la déclaration initiale de la famille de Boseman annonçant le décès de l’acteur, ils ont noté que « c’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther ».

La performance finale de Chadwick Boseman sera dans Black Bottom de Ma Rainey, à venir sur Netflix cette année. Il est également dans le dernier joint de Spike Lee, Da 5 Bloods, sorti plus tôt cette année. Pour Black Panther, Boseman a remporté le prix Meilleur acteur aux Black Reel Awards, Meilleur acteur aux NAACP Image Awards, Meilleure performance dans un film et Meilleur héros aux MTV Movie + TV Awards, Star de cinéma masculine préférée aux People’s Choice Awards, et un prix de l’ensemble de la distribution aux Screen Actors Guild Awards.