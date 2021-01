Pour les joueurs, 2019 a été une belle année grâce à chacune de leurs propositions. Les joueurs ont eu l’occasion de profiter d’une large série de jeux, notamment était l’inattendu Devil May Cry 5. Non seulement c’est un excellent travail de hack and slash, mais il parvient également à nous laisser sans voix avec son histoire parfaitement écrite, ses personnages et, bien sûr, l’action qu’il ajoute de temps en temps.

Après ce lancement, beaucoup pensaient que le réalisateur prendrait des vacances bien méritées. Mais rien n’est plus éloigné de la vérité, mais Hideaki Itsuno, directeur de Devil May Cry 5, a confirmé qu’il travaillait déjà sur son prochain grand jeu. Et pas seulement cela, mais il semble que plus tôt que prévu, nous aurons des nouvelles de ce grand projet, bien que pour le moment sans date approximative pour l’annonce.

Bien sûr, pour le prochain match, il y a encore une bonne saison à venir car nous ne pouvons pas oublier qu’elle est encore sortie récemment nouveau contenu de jeu pour la prochaine génération. Mais oui, nous avons devant nous une excellente proposition qui teste nos capacités, nos bons souvenirs avec la saga et, bien sûr, le moyen de connaître les personnages sous un nouveau point de vue.

Si vous n’avez pas essayé le grande action présente dans Devil May Cry 5, c’est votre grand moment. L’oeuvre est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. A partir de ce moment, il est possible de manier le puissant Vergil, qui est un grand rival pour les démons et qui n’hésite pas à montrer sa grande compétence avec ses armes et attaques secondaires pour que personne ne le surpasse.