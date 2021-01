Le réalisateur de Dragon's Dogma et Devil May Cry 5 se tourne vers son nouveau jeu mais maintient le suspense

Hideaki Itsuno félicite l’année 2021 en demandant aux fans d’être attentifs à l’annonce de son nouveau jeu vidéo.

Les adeptes de Capcom, le développeur japonais, a des raisons de commencer l’année avec joie. Premièrement, parce que cette année, nous aurons le nouvelle livraison de la saga Resident Evil, comme Resident Evil Village est à condition de pour une sortie en 2021. Il y aura également des tranches de la saga Monster Hunter et d’autres sorties de grands jeux par les Japonais.

Pour ce qu’il semble que nous devrons attendre plus est pour un nouveau Devil May Cry, ou même celui souhaité Dogme du dragon 2, même si nous pouvons laisser l’imagination voler. Et, le réalisateur de Dragon’s Dogma et de nombreux jeux de la saga Devil May Cry, Hideaki Itsuno, a confirmé que le développement de son nouveau jeu vidéo se déroule bien, même si pour le moment on ne sait pas ce que c’est.

Pour féliciter la nouvelle année, le créateur japonais a partagé une photo sur son compte Twitter personnel avec deux acteurs d’un ensemble de capture de mouvement. “Avez-vous joué à Devil May Cry 5 Special Edition? Si vous avez le nouveau matériel, allez-y. En attendant, entraînez-vous avec le DLC Vergil. Le nouveau projet est créé en parallèle est sur. Encore il y a un long chemin à parcourir aller, mais restez à l’écoute pour l’annonce! », a déclaré Itsuno.

Comme nous l’avons dit, les Japonais, qui ont parfois été injustement sous-évalués, n’a pas signalé de quel jeu il s’agit, mais peut-être les rumeurs qui pointent vers un Dragon’s Dogma 2 Sois sincère. Quoi qu’il en soit, il ne reste peut-être plus grand-chose pour l’annonce officielle de ce nouveau jeu, on verra. En attendant, si vous vouliez plus de Dragon’s Dogma, vous pouvez lire notre critique de la série Netflix basée sur le jeu.

En savoir plus: Dragons Dogma, Capcom, Hideaki Itsuno et Devil May Cry.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');