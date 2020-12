Le jeu LucasArts annulé voulait nous mettre dans la peau de Boba Fett pour parcourir le monde souterrain de Coruscant.

Avec le succès de la série The Mandalorian, de nombreux fans de Star Wars rêveraient sûrement d’avoir un jeu qui a suivi les étapes de ce chasseur de primes, alors qu’il parcourt la galaxie à la recherche de cibles et vit toutes sortes d’aventures. C’est une proposition qui se vend pratiquement d’elle-même, pour être honnête. Et c’est ce qu’en pense Cory Barlog, le responsable de jeux comme le dernier God of War sur PS4.

Via Twitter, le réalisateur californien lance ce message à l’antenne: «S’il n’y a pas quelqu’un qui travaille sur un grand Le jeu mandalorien pour un joueur, où vous incarnez un chasseur de primes qui parcourt son vaisseau de système en système, collectant des primes, améliorant son armure Beskar et partant à l’aventure, alors vraiment ça Je ne sais pas ce que nous faisons ici”.

En cela, Barlog mentionne qu’il aimerait que ce soit un jeu solo “avec un fort accent sur le développement de personnage“et dans ses luttes, et il se demande également si l’un des développeurs d’autres studios qui a” aimé “son tweet ils ne travailleraient plus dans quelque chose de similaire. Bon … Bon, le fait est qu’il y avait déjà ceux qui ont essayé de faire un jeu du style, Star Wars: 1313, et avec le message de Cory Barlog, l’une des développeurs du titre annulé n’a pas pu éviter de donner sa réponse.

Star Wars 1313 a été annulé après l’achat de LucasArts“Nous avons essayé“, dit l’ex de LucasArts Celia Hodent avec un emoji de tristesse, en référence à cette tentative frustrée de créer une aventure très similaire à ce que demande Cory Barlog. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Star Wars: 1313 allait être une aventure solo. avec Boba Fett, errant dans le monde souterrain de Coruscant et chassant la prime comme nous l’avons découvert un complot criminel. Allez, exactement ce dont rêvent Cory Barlog (et les fans de The Mandalorian) en ce moment.

Malheureusement, le projet a été annulé après l’achat de LucasArts par Disney, même s’il n’a pas fallu longtemps aux fans de son développement pour remarquer certaines similitudes entre les conceptions de Star Wars 1313 et celles de la série. Comme le réalisateur de God of War s’interroge sur les réseaux … Y a-t-il déjà une étude en cours un jeu de The Mandalorian? Seul le temps dira. Jusque-là, si vous avez le bogue sur quelque chose de Star Wars, n’hésitez pas à consulter notre revue Star Wars Jedi: Fallen Order.

