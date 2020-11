Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 12:57 pm

Malgré tout, Star Wars Battlefront II Il a réussi à se racheter et c’est maintenant l’une des meilleures expériences de franchise. Merci à l’effort de IL DIT, Ce jeu de tir à la première personne est devenu un favori parmi les fans, et maintenant le studio a perdu l’un de ses grands managers.

Dennis Bränvall, qui a travaillé dans l’entreprise pendant près de 10 ans, a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de directeur créatif de Battlefront, même si pour le moment il n’a pas révélé exactement sur quoi il travaille:

«Je me souviens encore quand nous avons obtenu le contrat Star Wars et que tout le studio était rempli de frissons et de larmes de joie. 8 ans plus tard, le voyage est terminé et je quitterai DICE à la fin de ce mois.

Merci à tous. Que la Force soit toujours avec vous. “