Neil Druckmann a fait son chemin dans l’industrie du jeu vidéo et a réussi à devenir l’un des meilleurs écrivains main dans la main avec la force créative de Naughty Dog. Bien que le développeur soit connu pour travailler sur certaines séries, cela ne signifie pas qu’il ne veut pas faire de jeux à partir d’autres IP bien connues et aujourd’hui il a révélé sur lesquelles il aimerait travailler.

L’animateur de Kinda Funny Games, Greg Miller, a utilisé son compte Twitter pour demander à Neil Druckmann quelles propriétés intellectuelles il souhaitait travailler et le créateur n’a pas hésité à partager une liste avec sa sélection intéressante.

Bien qu’il n’ait pas indiqué sur lequel il aimerait travailler davantage, Druckmann a commencé sa liste avec la franchise Punisher. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Punisher est un anti-héros des bandes dessinées Marvel connu pour être vigilant et prendre soin de punir les criminels.

Neil Druckmann réalisera un jeu à partir d’un anime

D’autres noms intéressants dans la sélection de Neil Druckmann sont Half-Life et Hotline Miami, 2 propriétés de jeu vidéo quelque peu opposées, puisque l’une est triple A, tandis que la seconde est indépendante, bien que les deux soient largement reconnus. La franchise Ghost Rider est également sur la liste, mettant en vedette un autre anti-héros des bandes dessinées Marvel et Cowboy Bebop, une série animée japonaise qui n’a eu que 2 jeux vidéo, tous deux sortis uniquement au Japon, l’un en 1998 et l’autre en 2005.

Avant de vous enthousiasmer, sachez qu’avant de pouvoir travailler sur un projet comme celui-ci, Naughty Dog doit d’abord avoir l’autorisation de Sony Interactive Entertainment. Ce qui précède semble très compliqué, compte tenu du fait que le studio est un studio interne de Sony et n’est responsable que de la création de jeux PlayStation exclusifs et de leurs propriétés et n’a jamais fait de licence. Nous vous rappelons donc que cette sélection ne montre que les intérêts de Druckmann et ne signifie pas que le développeur travaillera un jour dans l’une de ces franchises, même si cela serait intéressant.

Que pensez-vous de la sélection IP de Neil Druckmann? Souhaitez-vous que le gestionnaire travaille sur l’une de ces propriétés? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’il y a quelques semaines, Neil Druckmann est devenu le nouveau co-président de Naughty Dog. Cependant, sachez qu’il continuera à travailler sur le développement de jeux, en plus d’avoir plus de tâches administratives. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Neil Druckmann si vous consultez cette page.

