La série de Le mandalorien a prouvé une fois de plus qu’il s’agit de l’un des meilleurs spectacles d’aujourd’hui. Récemment, l’épisode cinq de la deuxième saison a été créé, qui a révélé un grand mystère derrière Baby Yoda. Compte tenu de cette excellente information, Dave Filoni, directeur de ce chapitre, a expliqué pourquoi ils ont décidé de partager cette information particulière.

FAIS ATTENTION. Les points importants de l’épisode 13 de The Mandalorian sont discutés ci-dessous, il y a donc plusieurs spoilers.

Dans l’épisode le plus récent de The Mandalorian, connu sous le nom de Jedi, Le vrai nom de Baby Yoda a été partagé. Ce chapitre présente enfin Ahsoka Tano au monde de l’action en direct de Star Wars, ce que les fans attendaient avec impatience. Maintenant, c’est elle qui a révélé que The Child s’appelait en fait Grogu.

Compte tenu de ces informations, voici ce que Filoni a commenté dans une interview avec Vanity Fair:

«Le nom existe depuis un certain temps. Jon [Favreau] Il m’a dit au début de la première saison ce que ce serait, ce qui m’a fait réfléchir à la façon dont les gens pourraient apprendre le nom. Cela m’a donné l’idée qu’Ahsoka, qui est très compatissante, pourrait se connecter avec The Child et que, sans mots, ils pourraient probablement communiquer à travers des souvenirs et des expériences. Grâce à cette connexion, il apprend le nom et le dit ensuite à Mando et au public. Je sentais que si quelqu’un allait connaître ou comprendre l’histoire de The Child, ce serait Ahsoka. Elle a également une longue histoire. En lui faisant raconter l’histoire, elle aide également le spectateur à comprendre quelque chose de son propre passé. “

Pour le moment, les implications de ces informations sont inconnues, mais Avec Ahsoka déjà dans la série, nous verrons peut-être plus de choses liées aux Jedi dans les prochains chapitres. Sur des sujets connexes, l’infâme Jeans Guys a été retiré de la série. De même, voici à quoi ressemblerait Le Mandalorien comme un anime.

