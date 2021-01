Un projet sur lequel Core Design travaillait pour le dixième anniversaire de Lara, bien qu’il n’ait jamais atteint les magasins.

C’était en 2003 quand Conception de base a publié son dernier jeu Tomb Raider. Les créateurs de Lara Croft ont été séparés de leur travail après plus de cinq ans de jeux, bien que des décennies plus tard, il se soit avéré que le studio avait travaillé jusqu’en 2006 sur un remake du premier Tomb Raider. Une aventure du nom de Tomb Raider 10th Anniversary annulé quand il était pratiquement terminé, puisque Eidos a choisi de publier le Tomb Raider: Anniversary of Crystal Dynamics qui a fait ses débuts en 2007.

Avec le projet annulé, Core Design essayé de reconvertir le travail fait dans un nouveau jeu Indiana Jones pour PSP, comme nous l’avons lu sur PC Gamer, qui a malheureusement également été annulé. Eh bien, même les annulations ne sont pas un obstacle pour les conservateurs du jeu vidéo, et les archives Internet ont été révélées les matériaux de ce projet qui n’a jamais atteint les magasins. On parle de niveaux et de modèles, d’outils et de textures, du code du projet lui-même … Allez, à propos tout le nécessaire pour jouer.

Le projet peut être téléchargé et installé à partir des archives InternetEt oui, ce 10e anniversaire de Tomb Raider il est jouable sur PC, au moins en partie, et vous pouvez l’essayer vous-même gratuitement. Cette version nouvellement découverte n’a pas d’ennemis sur lesquels tirer, mais elle a le mécanique du mouvement de Lara, du saut et de l’escalade à la natation. Et, en plus, il propose plusieurs niveaux à explorer, que ce soit le mythique Croft Mansion ou deux niveaux au Pérou et en Grèce. Pour y jouer, vous devrez télécharger un zip à partir des archives Internet et suivre le étapes décrites sur son site Internet pour installer correctement le jeu et lui appliquer un correctif.

Comme toutes les publications Internet Archive, ces documents sont protégés par une exemption de droit d’auteur pour leur conservation, donc leur utilisation ne constitue pas une violation. Nous vous conseillons à l’avance qu’il sera nécessaire d’avoir un contrôleur pour jouer, et Visual Studio et Maya 7.0 dans le cas de vouloir enquêter sur les matériaux du projet.

Une nouvelle de grand intérêt tant pour érudits d’histoire des jeux vidéo aux développeurs, et bien sûr, pour les fans de cette franchise emblématique qui se perpétue au fil des décennies. Nous vous rappelons que Shadow of the Tomb Raider est disponible avec les jeux PS Plus de janvier.

