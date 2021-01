Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/01/2021 9:32 am

En 2006, Core Desing, le studio qui a créé la série de Lara Croft, travaillait sur un remake du titre original, qui arriverait sur PSP pour célébrer le dixième anniversaire de la série, connu sous le nom de Tomb Raider 10th Anniversary. Bien que ce projet soit presque terminé, le jeu a été annulé et Eidos a choisi de publier Tomb Raider: Anniversary de Crystal Dynamics un an plus tard. Heureusement, Le travail de Core Design n’a pas été perdu et vous pouvez actuellement profiter de ce titre sur PC.

Bien que Core Design ait tenté de transformer le projet annulé en un jeu Indiana Jones pour la PSP, cette idée n’a pas non plus été achevée. Cependant, le travail de cette étude a été préservé pendant plus d’une décennie, et récemment le développement que beaucoup croyaient perdu a refait surface dans les archives Internet. Ici, nous pouvons trouver des modèles, des niveaux, des outils, des textures, du code et essentiellement tout ce dont vous avez besoin pour exécuter Tomb Raider 10th Anniversary sur PC.

Bien que cette version manque d’ennemis, nous pouvons déplacer Lara librement, explorer des niveaux tels que le manoir Croft, le Pérou et la Grèce. Le meilleur de tous, c’est que déjà vous pouvez profiter de ce jeu, il vous suffit de télécharger un zip sur Internet Archive et suivez les étapes décrites sur son site Web pour installer correctement le jeu et lui appliquer un correctif. De même, vous pouvez utiliser Visual Studio et Maya 7.0 pour approfondir un peu plus les matériaux de ce projet.

Via: PC Gamer

