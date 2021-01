Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette année s’annonce bien pour les fans de la franchise Fate, car Type-Moon Studio BB prépare déjà quelques surprises pour les mois à venir. L’un d’eux est le retour de Fate / EXTRA, le titre original de PSP qui reviendra avec un remake appelé Fate / EXTRA Record.

Pour l’instant, nous connaissons peu de détails sur le projet, mais nous savons qu’il arrivera avec des nouveautés à divers systèmes actuels non confirmés. Le développeur a déjà publié de nouvelles aperçus du remake, nous pouvons donc voir certaines de ses améliorations en action.

De plus, Type-Moon Studio BB a partagé plus de détails sur cette nouvelle version de Fate / EXTRA, destinée aux fans de longue date de la franchise et aux nouvelles générations de joueurs.

Fate / EXTRA Record a fière allure dans leurs nouvelles bandes-annonces

Kazuya Niinou, directeur de Type-Moon Studio BB, a déclaré avoir reçu de nombreuses demandes pour que le remake atteigne PC, via Steam. Cependant, il ne peut pas donner d’informations à ce sujet, car ils révéleront bientôt les premières plates-formes. Pour l’instant, il a seulement déclaré que le jeu atteindrait un large public.

D’autre part, le manager a révélé que le développement de Fate / EXTRA Record avait commencé il y a environ six mois, il reste donc encore un long chemin à parcourir. D’autre part, il a expliqué qu’ils ont travaillé pour renouveler complètement le système de combat.

Ainsi, le remake laissera derrière lui le système de ciseaux à papier, donc les batailles proposeront désormais un système inspiré des cartes et de la construction de deck. Le manager a confirmé que le jeu présentera également de nouvelles créatures.

En ce qui concerne les bandes-annonces de jeux les plus récentes, la première montre enfin le gameplay, afin que nous puissions jeter un coup d’œil à ses nouveaux graphismes, ses protagonistes et quelques combats passionnants. Dans la deuxième vidéo, Tamamo no Mae et son nouveau look sont révélés.

Malheureusement, les plates-formes et la date de sortie de Fate / EXTRA Record n’ont pas été confirmées pour le moment. Le développeur a demandé aux joueurs de faire preuve de patience, car il révélera plus de détails sur le remake dans les mois à venir.

«10 ans après sa sortie initiale, le jeu aura un remake pour les plates-formes de la génération actuelle. À tous ceux qui ont été témoins du développement de la guerre du Saint-Graal, et à ceux qui ne l’ont pas encore été, veuillez attendre leur arrivée », a déclaré l’étude précédemment.

Fate / EXTRA Record est déjà en développement pour les systèmes actuels. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées à la franchise.

