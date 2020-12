Le portail nord-américain de la société française propose une option d’achat pour cette version inopinée.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake arrive-t-il ou non sur Nintendo Switch? Officiellement annoncé lors d’Ubisoft Forward en septembre, retour du prince Le plus acrobatique des jeux vidéo se déroulera sur PS4, Xbox One et PC comme une recréation du jeu à succès Patrice Désilets sorti en 2003. Cependant, la boutique officielle Ubisoft en Amérique du Nord répertorie désormais une version du jeu qui n’a pas encore été annoncée: une version pour Nintendo Switch.

Au moment de la rédaction de cet article, le portail américain Ubisoft Store comprend une option d’achat pour Nintendo Switch dans l’onglet Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il s’agit d’une plate-forme qui non annoncé pour le titre, et ce n’est pas la première fois qu’il est évoqué: comme on le lit dans GamingBolt, la chaîne de magasins GameStop a déjà répertorié une version du jeu pour Nintendo Switch en septembre.

Cependant, si nous allons dans la boutique espagnole Ubisoft, le fichier du jeu ne mentionne que éditions connues du jeu: PS4, Xbox One et PC. Cela ouvre la porte à une simple erreur humaine, bien qu’il y ait aussi la possibilité qu’Ubisoft ait quelque chose à annoncer à ce sujet, et ils se sont échappés à l’avance votre annonce dans le magasin. En cela, rappelez-vous, le jeu a été retardé de plusieurs mois et sortira désormais en magasin le 18 mars.

Bien sûr, et alors qu’il n’y a pas d’annonce officiel par Ubisoft, vous devez traiter tout cela comme rumeurs plus qu’une certitude. Qu’il atteigne ou non cette plate-forme, les joueurs de Switch ont pas mal d’aventures devant eux avec d’autres jeux comme Immortals: Fenyx Rising, qui est sorti sur la console début décembre. Si vous ne l’avez pas essayé, dans notre analyse d’Immortals: Fenyx Rising nous vous disons ce que cette aventure vous offre.

