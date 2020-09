Il y a quelques semaines, il a été répertorié dans un détaillant en ligne un titre inopiné dans la saga Prince de Perse. Comme vous le savez, ce type d’oubli est l’une des façons dont les jeux ont été découverts avant d’être annoncés. Cela resterait simplement une anecdote si ce n’était de plusieurs personnes de l’industrie, avec une certaine crédibilité, assurant que la fuite était réelle.

Ubisoft, comme vous pouvez l’imaginer, n’a encore annoncé aucun jeu vidéo. Cependant, la semaine prochaine, spécifiquement le 10 septembre, un nouvel événement en ligne est programmé Ubisoft Forward. Selon Jason Schreier, journaliste de Bloomberg et ancien Kotaku, ce sera à cette époque que le Remake de Prince of Persia.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette information n’est qu’une rumeur, et il doit être traité comme tel jusqu’à ce qu’il soit officiellement confirmé. Ces dernières années, nous avons vu combien d’entreprises ont opté pour la refonte de leurs franchises les plus célèbres, et les résultats des ventes ont été très bons. C’est pourquoi Ubisoft ne semble pas faire d’erreurs s’il mise sur un remake de cette saga. D’un autre côté, Il est également prévu de voir plus d’informations et la date de sortie officielle de Immortels Fenyx Rising, anciennement connu sous le nom de Dieux et monstres.