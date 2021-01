Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Plusieurs sources fiables ont souligné que l’un des prochains projets de Capcom est un remake du succès Resident Evil 4. Des rapports avaient souligné que le projet serait la responsabilité de M-Two, un studio qui a travaillé sur Resident Evil 3 Remake. Cela dit, il semble qu’il y ait eu des différences créatives qui ont poussé Capcom à prendre les rênes du projet.

VGC a publié un article dans lequel il a rappelé que ses sources lui avaient dit que le remake de Resident Evil 4 était en développement depuis 2018 et qu’il était à l’origine dirigé par M-Two, un studio fondé par Tatsuya Minami, ancien créateur de PlatinumGames. Cela dit, l’année dernière, les plans ont changé et le projet sera désormais la responsabilité de la division 1 de Capcom, l’équipe interne responsable des franchises telles que Resident Evil et Devil May Cry.

Selon la source, Capcom a décidé de reprendre le projet et de réduire le rôle de M-Two dans le développement en raison de différences créatives. Alors que le studio de Minami entendait être très fidèle à l’original – en réponse aux critiques de Resident Evil 3 Remake – Capcom préfère utiliser l’original comme source d’inspiration, mais innover dans certains éléments. Je veux dire, des choses similaires comme ce qu’il a fait avec M. X dans Resident Evil 2.

Le changement pourrait signifier un retard pour le remake non confirmé

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le remake de Resident Evil 4 prendrait déjà quelques années de développement. Malheureusement, cette nouvelle signifierait une “réinitialisation partielle” sur divers éléments du jeu.

C’est à cause de ce qui précède que la source estime que le projet pourrait être retardé. Ainsi, il faudrait attendre 2023 pour mettre la main sur le remake de Resident Evil 4.

Il est à noter que, pour le moment, le remake de Resident Evil 4 n’a pas été officiellement confiné par Capcom. Cela dit, il semble que la société ait fait allusion à son existence dans certains changements que nous avons vus dans le remake de Resident Evil 3, tels que l’apparition de zombies parasites rappelant la peste de Resident Evil 4.

Nous verrons ce qui se passe avec ce projet. Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque nous en saurons plus sur lui.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Pensez-vous que Capcom devrait être en charge du projet? Dites le nous dans les commentaires.

Resident Evil 4 a fait ses débuts en 2005 sur le Nintendo GameCube et a ensuite été amené sur des plates-formes telles que PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce classique en cliquant ici.