XIII était l’un des FPS les plus appréciés de la génération de PS2, GameCube et Xbox, en particulier pour son style artistique, forgé à la manière du style cel-shading, et pour la qualité de son histoire et de son récit. C’est pourquoi, lorsqu’il a été annoncé qu’un remake était en cours, les fans n’ont pas caché leur joie de revoir l’ancien partenaire. Malheureusement, le remake de XIII a été un désastre et en paie maintenant le prix sur le marché.

Après une série de retards et un lancement qui a montré à quel point ses processus de développement étaient cahoteux, le remake de XIII a été classé comme un très mauvais jeu en raison de la quantité d’erreurs techniques et de la modification inexcusable de son style artistique, qui rompu le lien avec le passé et effondré l’esprit des fans. Selon l’équipe de développement, Microids, qui s’est excusée par une déclaration, le processus de création a connu de graves difficultés en raison de la pandémie de COVID-19 et à la fin, ils n’ont pas pu fournir quelque chose digne du titre original.

Cependant, dans cette catastrophe, quelque chose de bien est apparu, car à la suite de la mauvaise réception du remake de XIII, les fans se sont tournés vers les plates-formes numériques sur PC pour obtenir la livraison originale et cela s’est reflété dans les listes de vente, puis, ironiquement. , XIII s’est vendu plus que son remake la semaine de son lancement, comme mentionné dans un rapport Nintendo Life contenant des informations de Cristopher Dring, une figure de la scène du jeu vidéo au Royaume-Uni.

Juste en regardant les cartes numériques britanniques … le nouveau remake de XIII a inspiré les joueurs à se précipiter et à acheter le XIII 2003 original. Au point que le jeu original s’est vendu plus d’exemplaires que le nouveau la semaine dernière – Christopher Dring (@Chris_Dring) 20 novembre 2020

Ainsi, même si le remake de XIII a échoué, il y a de bonnes nouvelles pour la tranche originale, car cela a motivé les fans à jeter un regard sur le passé pour profiter de ce FPS et laisser derrière eux la mauvaise et injuste expérience qu’ils ont eue avec son retour.

