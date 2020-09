Malgré le fait que la bande-annonce de présentation de Prince of Persia: Remake des Sables du Temps Dans le récent Ubisoft Forward, il a inquiété plus d’un fan de Nintendo Switch en raison de l’absence de notre plate-forme bien-aimée dans l’image officielle, il est temps de donner de bonnes nouvelles et d’annoncer que le jeu OUI ça viendra sur la console Nintendo. Vous pouvez jouer dans la salle de bain!

Et non, ce n’est pas une rumeur infondée, car notre source est la propre boutique en ligne d’Ubisoft. Grâce à lui, il est possible de réserver le jeu vidéo pour Nintendo Switch et d’obtenir toutes les incitations à la réservation. On peut même faire un réservation de l’édition au format physique du même. Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’une exclusivité de la boutique en ligne Ubisoft ou s’il y aura bientôt plus de réservations dans les magasins espagnols.

Sauf pour les changements de dernière minute dus aux problèmes qui nous quittent cette année, Prince of Persia: Remake des Sables du Temps sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC ensuite 21 janvier 2021, tandis que la version de notre console bien-aimée n’a pas encore de date. Et oui, cet écrivain jouera depuis la salle de bain et dans son lit, comment pourriez-vous perdre l’un des grands avantages de Switch?

