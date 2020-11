Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le moment de Among Us, le jeu viral populaire, reste inachevé. Pour preuve, nous avons que, après des semaines loin du sommet, c’était à nouveau le jeu le plus vendu sur Steam, le célèbre magasin de jeux PC.

Selon les informations présentées dans le Best Selling in the World of Steam, Among Us se positionne comme le jeu le plus vendu ces derniers jours. Nous vous rappelons que Valve organise cette liste en fonction du montant des revenus générés et parmi nous est le jeu qui coûte le moins cher dans le Top 10. Pour cette raison, nous pouvons supposer que c’est le jeu qui a expédié le plus d’exemplaires la semaine dernière.

Maintenant, il est important de noter que cette semaine a été une bonne semaine pour les premières. Ce qui se passe, c’est que Football Manager 2021 et Destiny 2: Beyond Light ont également obtenu une place parmi les meilleurs vendeurs. Il est également frappant que de nombreuses personnes aient précommandé Cyberpunk 2077 cette semaine.

Nous vous laissons la liste des produits les plus vendus ci-dessous:

Parmi nous Phasmophobie Football Manager 2021 Cyberpunk 2077 Destiny 2 Beyond Light Age of Empires II: Definitive Edition Need for Speed ​​HEat Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition No Man’s Sky Hades

Parmi nous a une communauté active

Il convient de mentionner que le succès de Among Us ne se voit pas seulement dans le nombre d’exemplaires qu’il a vendus ces derniers jours. Nous le voyons également dans votre communauté active.

Ce qui se passe, c’est qu’il est courant de voir Among Us parmi les jeux les plus joués sur Steam. En fait, son pic de la journée était de 279 801 joueurs. Avec cela, il surpasse des titres comme Rocket League, Apex Legends et Grand Theft Auto V.

Et vous, pensez-vous que la popularité de Among Us durera longtemps? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est disponible pour les appareils iOS et Android en tant que jeu gratuit avec des publicités. D’autre part, vous pouvez également l’acheter sur PC via Steam et profiter de sa version complète sans publicité.

