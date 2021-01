L’extension Echoes of the Atlas insuffle une nouvelle vie au fantastique RPG d’action de Grinding Gear.

Grinding Gear Games fait la fête: le grand RPG d’action Path of Exile attire l’attention de nombreux joueurs, comme en témoigne son Registre d’activité. Et c’est que, assistant à Steam DB, le 15 janvier, pas moins de 157103 personnes jouaient simultanément sur la plateforme Valve, ce qui marque un nouveau sommet historique pour ce titre. Et cela, sans compter les joueurs connectés via la navette elle-même.

De quoi s’agissait-il? Hormis tous les facteurs promotionnels, la vérité est qu’à cette date, le extension gratuite Echoes of the Atlas, ce qui est particulièrement intéressant en raison de la façon dont il affecte l’ensemble étape de fin de partie– Il y a un nouveau personnage qui gère des batailles massives contre des boss, et ses récompenses fournissent des améliorations passives intéressantes pour toutes les régions; mais aussi une nouvelle ligue qui vous permet d’ajuster différents paramètres de l’expérience de jeu.

Le chiffre ne prend même pas en compte les utilisateurs de la navette elle-même Sur Steam, les joueurs qui se sont aventurés dans les terres de Wraeclast sont vraiment heureux: il y a plus de 150000 avis d’utilisateurs sur la plateforme Valve, dont 93% sont positifs. Si nous nous en tenons uniquement aux plus récents, les résultats sont pratiquement identiques.

Path of Exile 2 et sa date de sortie

Bien que l’équipe australienne de Grinding Gear ait annoncé le développement de Path of Exile 2 il y a longtemps (qui est en fait une énorme révision de l’original), la vérité est que leur date de sortie elle a été compromise par, comme de nombreux autres projets de l’industrie, la situation de pandémie. À l’origine, on s’attendait à ce que nous puissions obtenir le gant pour ces dates, mais tout indique que le maximum que nous aurons cette année est une date qui indique quelque part dans le 2022. En attendant, nous continuerons à avoir des extensions trimestrielles comme auparavant dans le premier match.

En savoir plus: Path of Exile et Grinding Gear Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');