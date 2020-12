Le même jour, des nouvelles sur les personnages du Samurai Showdown Season Pass 3 seront révélées.

Si vous êtes amateur de combats et de la saga The King of Fighters, nous vous recommandons de prendre un calendrier et un marqueur rouge, car vous avez une date à marquer. le 7 janvier 2021, Plus précisément. Ce sera lorsque la bande-annonce officielle de The King of Fighters XV sera montrée à tous, en plus de la présentation des personnages du Season Pass 3 de Samurai Showdown.

De SNK, ils promettent que c’est le jeu le plus ambitieux de la sagaCela a été confirmé depuis SNK, prévoyant que sur leur chaîne YouTube, ils diffuseront une émission mettant en vedette le producteur du jeu Yasuyuki oda et le directeur créatif Eisuke Ogura. Justement, ce sont eux qui nous ont placés le 7 janvier dans une nouvelle vidéo, que vous pouvez voir en anglais sur ces lignes, décrivant les détails de leurs plans à cet égard.

Les créatifs assurent que ce sera le jeu le plus ambitieux de la série et qu’ils sont fiers du travail accompli: «La façon dont les équipes ont été composées dans KOF XV diffère beaucoup de ce que nous avons trouvé dans XIV.» De plus, ils indiquent qu’ils publieront des informations relatives au jeu périodiquement tout au long de l’année Qui vient.

Dans un peu plus d’un mois, les fans de la saga King of Fighters, l’un des Licences de combat les plus légendaires de l’histoire du jeu vidéo, vous pouvez enfin voir la bande-annonce du jeu. Avec les nouveaux détails susmentionnés concernant Samurai Showdown et son abonnement de saison. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur KoF, ce rapport est essentiel.

