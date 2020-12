Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le genre de combat a l’un de ses principaux représentants dans la franchise The King of Fighters. C’est en décembre 2018 que SNK a révélé que tout était prêt pour l’avenir de la saga, alors ils ont annoncé The King of Fighters XV, le dernier opus déjà en développement.

Au cours des derniers mois, nous n’avions eu aucune information sur le projet, ce qui a soulevé des doutes au sein de la communauté. Heureusement, le jeu tient toujours et SNK a publié aujourd’hui la première bande-annonce du titre.

La vidéo est courte et basée sur l’art conceptuel; Cependant, il confirme les 3 premiers caractères de la liste pour la nouvelle tranche. De plus, il nous permet de voir le logo repensé du King of Fighters XV et confirme la date de sa présentation officielle.

Trouver: Le prince héritier d’Arabie saoudite investit dans des actions SNK

The King of Fighters XV révèle ses premiers personnages dans une bande-annonce

Yasuyuki Oda, producteur et Eisuke Ogura, directeur créatif de la série, ont partagé avec les joueurs le premier aperçu de The King of Fighters XV. Il montre l’art conceptuel de 3 combattants qui seront disponibles dès le début sur la liste.

Comme vous l’imaginez, ce sont de vieilles connaissances de la saga. Le premier d’entre eux est Shun’ei, qui revient de la tranche précédente pour être maintenant le protagoniste de The King of Fighters XV. SNK a réorganisé son look et prévoit de nouveaux mouvements pour le personnage.

En revanche, Kyo ne pouvait pas être absent du nouveau match, son retour a donc également été confirmé. Enfin, Benimaru a été révélé, qui revient avec un look différent sans perdre complètement son style classique. Selon l’étude, The King of Fighters XV sera le titre le plus ambitieux de la saga et aura quelques changements en matière de team building.

La bande-annonce semble également confirmer Leona et K ‘, qui apparaissent très brièvement dans le teaser. Nous ne vous en disons pas plus et nous laissons la vidéo ci-dessous:

Le King of Fighters XV sera présenté très prochainement avec un gameplay

SNK prépare déjà la révélation officielle du nouvel opus, donc bientôt nous verrons le gameplay de The King of Fighters XV. Avant de vous enthousiasmer, gardez à l’esprit que cela ne se produira pas cette année, car la présentation est prévue pour 2021.

Heureusement, nous pourrons voir toute l’action du jeu en début d’année, plus précisément le 7 janvier. Très probablement, nous verrons une introduction et une bande-annonce de gameplay avec certains des personnages déjà confirmés.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Revivez la gloire de l’ère arcade avec cette armoire de SNK

Bien sûr, ici, nous aurons toute la couverture à cet égard. King of Fighters XV est en développement pour des plateformes non confirmées. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le titre.