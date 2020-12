Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 03/12/2020 8h30

Il a été annoncé il y a longtemps que Le roi des combattants XV c’était en cours de développement. Cependant, depuis plus d’un an, SNK est resté silencieux sur ce titre. Heureusement, cela a changé il y a quelques instants, comme il a été publié une nouvelle bande-annonce, qui nous en apprend un peu plus sur les personnages qui apparaîtront dans cet épisode.

Bien que la bande-annonce ne nous montre pas le gameplay, nous pouvons voir un art conceptuel de certains personnages qui feront leur retour triomphant dans la série, tels que Kyo, Benimaru et Shun’ei. De même, il a été révélé que ce dernier sera le protagoniste de l’histoire, nous pouvons donc nous attendre à plus d’accent sur ce combattant, y compris de nouveaux mouvements.

Vous pouvez consulter une galerie avec les croquis du jeu ci-dessous:

Bien que beaucoup de choses soient inconnues sur le gameplay, SNK a mentionné que la composition de l’équipe sera différente de celle de The King of Fighter XIV, bien qu’aucun autre détail n’ait été offert. De même, les développeurs ont mentionné qu’il s’agissait de la tranche la plus ambitieuse de la série.

Enfin, le nouveau logo du jeu a été partagé:

Pour l’instant, le 7 janvier 2021, nous verrons la révélation officielle du jeu, où nos doutes sur le gameplay et le style visuel de cette livraison seront certainement clarifiés.

Via: IGN

