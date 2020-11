Asobo Studio a en outre annoncé son intention d’introduire des hélicoptères en 2022.

Un des principaux lancements première partie de Microsoft cette année a été le grand Microsoft Flight Simulator. Le simulateur de vol de Studio Asobo est disponible pour PC et est l’un des titres du catalogue Xbox Game Pass. En attendant le jeu vidéo dois consoler, dans une version qui sera aussi bonne que PC selon ses créateurs, le jeu continuer à recevoir du contenu.

Le Royaume-Uni va se mettre à jour, avec 60 nouveaux POI et de nouveaux aéroports artisanauxComme vous le savez sûrement, Asobo Studio a déjà annoncé à l’époque qu’il irait mise à jour petit à petit différentes régions du monde, pour améliorer la cartographie et représenter de manière plus réaliste et fidèle lieux emblématiques. La première mise à jour était centrée sur le Japon et la dernière sur les États-Unis. Maintenant, le jeu a préparé un vol vers l’Europe et Royaume-Uni recevra une mise à jour.

Dans un récent “Q&R” diffusé sur Twitch, Jorg Neumann, l’un des principaux gestionnaires du projet, a déclaré que la prochaine grande mise à jour sera centré au Royaume-Uni. Le nouveau contenu introduira soixante nouveaux points d’intérêt et nouveaux aéroports fabriqués à la main, y compris Manchester Barton, Liverpool John Lennon et Land’s End. Ça viendra, si tout va bien, à la fin de janvier.

En plus de cette fantastique nouvelle, Asobo a fait deux autres annonces. D’une part, l’étude espère inclure nouveaux bâtiments procéduraux, y compris les églises et les cathédrales. D’autre part, les développeurs visent à introduire hélicoptères d’ici 2022, donnant encore plus de possibilités de simulation et de réalisme, car il est intéressant d’avoir variété.

Microsoft Flight Simulator a été un succès complet et est devenu le jeu avec le plus de joueurs dans l’histoire du service Game Pass. De plus, nous avons également appris que le titre s’était vendu à un million d’exemplaires au cours de son premier mois et demi. Bien sûr, de nombreux utilisateurs affirment que le jeu vidéo introduit realité virtuel, mais c’est quelque chose qui arrivera dans le futur si tout se passe bien, car Asobo Studio a déjà commencé à tester la VR.

