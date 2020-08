Cela ressemble à un âge depuis que nous avons commencé à héberger des présentations numériques en réponse à la situation mondiale. Cependant, malgré les circonstances qui ont nécessité cette décision, nos pitchs numériques n’ont fait que se renforcer. Permettant d’héberger une gamme toujours croissante de nouvelles expériences de jeu diverses de certains des développeurs indépendants les plus passionnants au monde.

Plus récemment, cela signifiait accueillir The Big Indie Pitch à un moment où nous aurions normalement été à Cologne pour notre Big Indie Pitch annuel à la Gamescom. Néanmoins, ne laissant pas la situation actuelle nous retenir, cette année, nous nous sommes associés à l’une des plus grandes célébrations indépendantes au monde sous la forme de l’Indie Arena Booth, aux côtés de nos sponsors de la saison G-Star et de notre sponsor événementiel dédié, l’éditeur indépendant Chorus Worldwide, pour mettre en valeur les meilleurs et les plus brillants développeurs indépendants que nous puissions découvrir.

Une fois de plus, la demande était si forte pour ces terrains, encore plus élevée que d’habitude grâce au soutien de The Indie Arena Booth, ce qui signifie que la qualité était plus forte que jamais. Dans l’ensemble, cela signifiait que nous étions toujours en mesure de réunir 18 des développeurs indépendants les plus passionnants du monde entier pour présenter leurs dernières œuvres à certains de nos juges et journalistes les plus établis.

Compte tenu du talent incroyable que nous attendions juste d’une opportunité, cela signifiait qu’il y avait beaucoup de retours des juges et une quantité égale de positivité dans le vote. En fait, le vote de ce pitch était parmi les plus étalés que nous ayons vu depuis longtemps. Un vrai témoignage de la quantité de talent. Néanmoins, les juges ont finalement choisi un trio de tête et un gagnant. Ce gagnant est Project Haven de Foresight Games.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PocketGamer.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir de précieux commentaires sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et des opportunités de promouvoir leur jeu.

Bien sûr, Project Haven, comme vous le savez déjà, a été le gagnant, mais si vous voulez en savoir plus sur non seulement Project Haven, mais aussi notre finaliste et mention honorable de The Digital Big Indie Pitch # 3 (PC + Console Edition ) en association avec The Indie Arena Booth et sponsorisé par G-Star et Chorus Worldwide, alors continuez à lire.

1ère place – Project Haven par Foresight Games

Développé par une équipe de deux personnes basée au Portugal, Project Haven est un RPG tactique au tour par tour complexe et profond se déroulant dans un avenir dystopique. Tout comme le décor, l’histoire, qui est écrite avec l’aide de l’écrivain vétéran de Path of Exile, promet d’être graveleuse, percutante et très certainement destinée à un public mature.

Le gameplay lui-même est inspiré des classiques du genre comme Jagged Alliance 2 et peut être joué seul ou avec jusqu’à trois amis. Que ce soit seul ou en équipe, dans Project Haven, vous prenez le contrôle d’un groupe connu sous le nom de Steel Dragons, une unité de mercenaires entraînée pour survivre à l’avenir difficile qui a enveloppé la dystopie urbaine de Haven City. Dans l’ensemble, les juges ont été extrêmement impressionnés, non seulement par la beauté du jeu, mais aussi par la profondeur, l’engagement et la dépendance du gameplay. Bien sûr, il y a aussi le fait que ce jeu désormais primé est développé par seulement deux personnes.

2e place – À la rescousse! par Little Rock Games

Quoi de plus gratifiant que d’aider autant de chiens abandonnés et perdus à retrouver leur maison pour toujours? Eh bien, c’est exactement le genre de magie que Little Rock Games apporte aux joueurs du monde entier à travers leur titre To The Rescue !. Maintenant, bien sûr, ce ne sont pas que des câlins et des promenades, comme dans la vraie vie, bien que très enrichissante et importante, gérer un refuge est une entreprise difficile.

En tant que tel, dans le jeu, les joueurs seront confrontés au défi de gérer tous les besoins des chiens pour maximiser leurs chances de trouver la bonne maison pour toujours. Cela signifie s’adapter aux défis quotidiens, tout en s’assurant que tous les chiens sont en bonne santé, que le refuge est correctement financé et que les visiteurs sont les bonnes personnes pour adopter les adorables résidents. Néanmoins, avec les bons soins et l’attention, j’espère que vous pourrez aider à trouver une maison agréable et aimante pour chaque chien qui franchira les portes.

3e place – Monorail Stories par Pro Helvetia SwissGames

Monorail Stories est un jeu sur ce qui se passe lors de tous ces trajets quotidiens en train. Des histoires sur les trajets quotidiens aux interactions humaines dans les compartiments en mouvement, en passant par les espoirs et les désirs des résidents, il s’agit d’un jeu sur les gens et leur vie quotidienne. Plus précisément, les joueurs pourront rencontrer Silvie et Ahmal. Deux voyageurs qui empruntent le même monorail tous les jours, mais à des moments différents et dans des directions opposées.

En voyageant, ils rencontreront différentes personnes et vous aurez la chance de faire des choix différents, tout en partageant sans le savoir une histoire commune. Le gameplay prend la forme d’une aventure minimaliste qui met l’accent sur les choix et les interactions plutôt que sur des énigmes difficiles et stimulantes, ce qui en fait un jeu accessible à tous.

Mention honorable – Toodee et Topdee par Diet Zribi

Toodee and Topdee est un jeu très innovant dans lequel les joueurs doivent constamment basculer entre la plate-forme 2D et la poussée descendante pour résoudre des énigmes incroyablement créatives. Pour ce faire, les joueurs prennent le contrôle à la fois de Toodee dans le royaume 2D et de Topdee qui habite le royaume 3D alors qu’ils cherchent à rétablir l’équilibre dans l’univers à la suite d’une turbulence cosmique qui a provoqué l’effondrement de leurs deux mondes et leur enchevêtrement. .

Dans l’ensemble, les juges ont pensé que le développeur Diet Zribi avait fait un travail incroyable en mélangeant deux styles de jeu, qui, de toute évidence, ne devraient pas fonctionner ensemble. En tant que tel, c’est un jeu qui non seulement devrait plaire à un large éventail de joueurs, mais c’est aussi un jeu à ne pas négliger, ce qui nous permet de le souligner comme l’une des mentions honorables du terrain.

Vous voulez montrer votre nouveau jeu passionnant? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous.

Prochaines pages et inscriptions aux événements Big Indie Pitch

15 septembre – The Big Indie Pitch (PC + Console Edition) à Pocket Gamer Connects Digital # 3

16 septembre – The Big Indie Pitch (Mobile Edition) à Pocket Gamer Connects Digital # 3

14 octobre – The Big Indie Pitch Digital # 4 (Mobile Edition)

Plus d’informations à venir alors assurez-vous de consulter régulièrement notre page d’événements à venir ici et sur BigIndiePitch.com.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71474/project-havens-dystopian-tactical-turn-based-rpg-takes-the-crown-at-our-august-digital-big-indie-pitch/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));