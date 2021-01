Le RTX 3080 peut faire tourner beaucoup de jeux, mais se faufiler dans ces baskets vous fera-t-il courir?

Artifact Studios et NZXT signent des baskets originales pour les amateurs de jeux PC.

Avoir une plateforme ouverte telle que le PC stimule la créativité, mais la créativité alimente aussi la folie: les joueurs informatiques réguliers savent bien qu’il existe une énorme communauté de fans plus que disposés à jouer sur des machines à thème de toutes sortes, car décorer des salles entières avec RVB, de grands écrans et des appareils qui réagissent à ce qui se passe à l’écran. La dernière idée dans ce secteur est d’amener les câbles, charnières et dissipateurs de votre plateforme préférée à un chaussures de sport.

“Nous sommes très heureux d’annoncer un partenariat avec NZXT [fabricantes de cajas y accesorios de PC para jugadores] permettant à RTFKT et à notre communauté de créateurs de façonner le futur de la mode et des objets de collection », déclarent sur Twitter les créateurs de Studios d’artefacts, “soutenant notre vision et notre communauté avec ses idées folles et son amour pour les jeux vidéo.” En l’absence de plus d’indices sur les articles qui nous surprendront à l’avenir, pour l’instant on se contente de ces baskets qui ne laisseront personne indifférent.

Le fait est qu’aucune des parties à l’accord n’a donné détails à propos de cette chaussure spectaculaire et étrange, sera-t-elle commercialisée ou restera-t-elle un exercice de démonstration anecdotique? Est-il réellement possible de porter ces baskets? Et jouer avec eux? Des questions importantes auxquelles la seule vidéo sur le sujet ne répond pas.

Dans celui-ci, nous vérifions comment l’intérieur de la chaussure émule les parties visibles de la fenêtre de n’importe quel boîtier d’ordinateur (carte mère, modules de RAM, câbles de système de refroidissement) et dispose également de deux pompes à eau avec le Écrans LED personnalisable que NZXT utilise habituellement, jouant des séquences de Yu-Gi-Oh ou Dragon Ball. Maintenant, il s’agit d’attendre de voir combien de temps il faut à quelqu’un pour exécuter DOOM en baskets.

En savoir plus: Artifact Studios et NZXT.

