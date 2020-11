Sony a enregistré l’un des grands changements apportés à l’interface PS5 pour la veille du lancement. Et c’est que si vous lisez notre avis, vous aurez remarqué que nous n’avons pas parlé de deux aspects fondamentaux: le nouveau système multimédia de la PS5 et le nouveau Interfaces PlayStation Store, PlayStation Plus et PlayStation Now.

Désormais, et comme nous disons le jour du lancement, nous pouvons vous montrer ce que vous allez trouver lorsque vous allumez votre PS5. Et le changement le plus important concerne les options multimédias, qui sont désormais séparées des jeux et les applications ont leur propre section, y compris un agrégateur qui montre le contenu le plus pertinent de toutes les chaînes disponibles sur la console, qui sont quelques-uns:

PS5 propose toutes les principales applications de streaming et chaînes de télévision disponibles, qui étaient toutes sur PS5 avec l’arrivée récemment annoncée d’Apple TV. Il y a quelques absences comme le cas de HBO (du moins dans la région d’Espagne), oui, mais pour l’instant et pour le lancement la plupart des utilisateurs auront toutes les applications les plus importantes.

Nouveau hub multimédia

Cependant, il y a quelque chose d’intéressant. La société a créé un hub dans la section multimédia qui ajoute le contenu de toutes les applications, montrant les nouvelles ou les plus pertinentes au même endroit, de manière très visuelle et avec un accès direct au contenu:

C’est un concept très visuel, similaire aux applications mobiles YouTube ou, par exemple, aux interfaces de certains des téléviseurs intelligents les plus populaires. Pour le moment, et depuis que nous sommes avec la PS5, le contenu a été mis à jour assez régulièrement, y compris les premières du mois de novembre de la plupart des plates-formes. Cependant, cela dépendra de chaque utilisateur et, surtout, du niveau de personnalisation qu’il aura activé lors de la configuration de la console dans les options de confidentialité: plus proche du goût ou plus générique mais avec une plus grande confidentialité.

En général, les applications multimédias PS5 fonctionnent à merveille, elles sont fluides comme le reste de l’interface et certaines comme Netflix ou Disney Plus vous permettent de visualiser du contenu en 4K avec HDR, en particulier dans le cas de Netflix, qui a plus de contenu que cela. type disponible.

D’autre part, Sony a également profité du lancement de la PS5 pour renouveler complètement votre boutique et celles de PS + et PS Now. Désormais, ce ne sont plus des applications indépendantes, puisqu’elles sont intégrées dans l’écran principal de la console comme le reste des éléments, que ce soit un jeu ou la bibliothèque elle-même.

Ils sont très visuels, et dans le cas du magasin, il profite grandement des options de recommandations personnalisées, montrant le contenu le plus pertinent pour chaque utilisateur:

Ils ont tous la même structure, à la fois Store, Now et Plus, et la vérité est qu’ils incluent des options intéressantes, telles que l’accès direct au système de remboursement de code ou aux méthodes de paiement ou quelque chose d’aussi simple mais aussi récent que les listes de souhaits, qui incluent désormais chacune des interfaces une séparément pour chacun des systèmes d’abonnement: PlayStation Store a sa propre liste de souhaits distincte de PS Now, ce qui est formidable de savoir si le contenu est inclus dans notre abonnement ou non:

PS + sur PS5

Dans le cas de PS +, il n’y a bien sûr pas de liste de souhaits, mais à côté de la collection PlayStation Plus récemment publiée, nous avons également un accès direct à nos jeux synchronisés disponibles dans le cloud, une autre des fonctions clés de la PS5 pour les abonnés.

PS Now sur PS5

De plus, chacun des magasins montre d’une manière différente dans chaque jeu si nous l’avons déjà dans la bibliothèque ou si nous l’avons même installé, pour voir en un coup d’œil si ce contenu particulier que nous avons acheté dans le passé, par exemple, sur PS4 . Voici à quoi cela ressemble dans l’interface PS Now:

La PS5 a subi une refonte complète de l’interface par rapport à la PS5. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre Revue PS5, le incroyable revue DualSense vague Spier-Man: Test de Miles Morales PS5, le premier titre à voir de première main le potentiel de la console Sony.

L’article Le secret le mieux gardé de la PS5: c’est sa nouvelle interface multimédia à côté du Store et Plus a été publié dans Hypertext.