Les fans du Seigneur des Anneaux sont impatients de voir grande arrivée du Seigneur des Anneaux Gollum, aventure mettant en vedette l’un des personnages les plus représentatifs de l’histoire et qui, cependant, reste une grande inconnue pour beaucoup. Nous aurons donc en notre possession l’histoire la plus proche et comment il a fini par devenir le personnage que nous avons tous vu dans les films et les livres. Mais, À quoi ressemblera ce nouveau travail dans la nouvelle génération?

Nous avons pu connaître ces informations grâce au dernier numéro du magazine officiel de Playstation au Royaume-Uni, où l’équipe Daedalic a parlé des fonctions dont ils profiteront dans la version pour PlayStation 5. En fait, ils assurent que Gollum en profitera vraiment puisque le jeu aura la réponse haptique pour donner beaucoup plus de vie à l’aventure.

Le Seigneur des anneaux: Gollum | Divertissement Daedalic

L’une des grandes fonctions du nouveau contrôleur est précisément l’utilisation de la technologie haptique, avec laquelle il est prévu que les joueurs aient la possibilité de profiter d’une proposition parfaite qui s’adapte à la fois à leur jeu et qui cherche à transmettre de grandes sensations. De cette façon, ils indiquent qui cherchera les actions de Gollum, comme l’effort physique, peut être ressenti.

Bien entendu, vous bénéficierez également de l’absence de temps de chargement. Le joueur aura la possibilité de profiter des changements de décor et d’y accéder presque automatiquement. Par conséquent, ce sera un voyage épique dont les utilisateurs pourront profiter du début à la fin. Et cela garantira certainement à tous les joueurs de profiter de l’histoire en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X.