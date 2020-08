La nouvelle génération de consoles continue de sonner de plus en plus fort, offrant aux joueurs toutes sortes de nouvelles intéressantes et, sans aucun doute, des fonctionnalités qui peuvent garantir la meilleure expérience. Parmi tous les titres, nous trouvons des propositions intéressantes, parmi lesquelles certaines nous emmène dans des mondes que nous connaissons très bien.

Pour les fans du Seigneur des Anneaux, nous avons des propositions intéressantes qui nous mèneront à jouer dans une aventure pleine de rôle, d’exploration et de furtivité. Ceci est présenté sous le nom de Le Seigneur des anneaux: Gollum Et, comme son nom l’indique, son protagoniste sera cet être curieux qui a joué dans tant de moments de tension dans les films et les livres.

Le curieux personnage créé par J.R.R. Tolkien Il est montré une fois de plus dans un petit teaser avec l’intention de montrer une petite partie de leur monde et tout ce que nous pouvons voir dans le jeu. Heureusement grâce à Une entrevue D’après l’étude avec IGN, nous pouvons savoir que le personnage sera capable d’éliminer ses ennemis avec furtivité, d’autant plus qu’il n’est pas du tout fort, donc le combat direct n’est pas une option.

La première de ce grand titre est prévu pour 2021, axé sur l’un des personnages les plus en vue et qui, bien sûr, aura fière allure sur la nouvelle génération de consoles. Il y a encore beaucoup de points que nous ignorons sur cette belle aventure, mais c’est une expérience qui garantira aux joueurs de profiter de la furtivité, de l’action et de l’histoire dans la perspective qui, à ce jour, avait été la mieux conservée.