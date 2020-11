On dirait hier que de petites créatures «de poche» sont apparues dans nos vies, mais Pokémon est avec nous depuis 24 ans! La prochaine 2021, Pikachu et sa compagnie feront la fête, puisqu’ils auront 25 ans. Nous ne savons pas quelles surprises The Pokémon Company nous réserve. Pendant ce temps, nous continuons à profiter de tous leurs jeux, y compris leur dernière aventure, Pokémon Sword and Shield, qui avec son pass d’extension, où Las Nieves de la Corona a été lancé il y a quelques jours, nous apprécions et profitons davantage de l’expérience dans le Galar atterrit.

Zarude arrive en Europe de manière légèrement décaféinée

Chaque titre de la saga a un Pokémon singulier qui est distribué aux joueurs via un type d’événement. Dans Pokémon Sword and Shield, cette créature unique est Zarude, un Pokémon de type Dark / Grass dont le mouvement spécial est “Jungle Cure”. Zarude a été distribué dans certains pays avec une sorte d’événement. Il n’avait pas encore atteint l’Europe, jusqu’à présent, ce qu’il fera, mais seulement dans trois pays pour célébrer le lancement de la nouvelle expansion Bouclier d’épée Pokémon TCG Vivid Voltage .

Les trois pays chanceux sont Allemagne, Autriche et Suisse, et le Pokémon Singulier Zarude sera livré via un code entre le 13 novembre et 13 décembre. Pour l’instant, il n’y a pas de plans officiels pour que l’événement soit transféré dans d’autres pays ainsi que différents événements pour la distribution du Pokémon “simister”. Cependant, dès que nous saurons quelque chose, nous vous en informerons.

