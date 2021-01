Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 9h50

Après huit ans avec le même design, il a été révélé que le portail de Battle.net Il a été mis à jour et a maintenant un nouveau look. Cette version est maintenant disponible en Amérique du Nord, et Les utilisateurs d’autres régions pourront profiter du nouveau look dans les semaines à venir.

Le nouveau design repositionne les titres de la barre latérale gauche vers une rangée d’icônes en haut de la fenêtre, permettant à la section des jeux de prendre moins de place. La barre sociale et d’amis a également été placée de manière permanente sur le côté droit de la fenêtre, plutôt que d’être une application distincte qui s’ouvre de la même manière que la liste d’amis de Steam.

De même, le logo Battle.net a été repensé en 2017, mais est rapidement revenu à la normale. De cette façon, cette nouvelle version du logo reprend le style que nous avons vu momentanément il y a quelques années. Pour le moment, nous ne savons pas quand cette nouvelle version du site sera disponible dans d’autres régions, mais c’est un changement qui sera mis en œuvre dans les prochains jours.

Via: IGN

Filtration: Re: Verse sera le mode multijoueur qui accompagnera Resident Evil Village

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.