Certains fans du jeu ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une suite ou d’une préquelle à cause de l’image qui apparaît.

Sorti à la fin de 2019, il a fallu assez de temps pour que Disco Elysium soit considéré comme l’un des RPG les plus révolutionnaires de ces dernières années. Pour le moment, il n’est disponible que sur PC, bien qu’il ait été confirmé il y a plusieurs mois qu’il viendrait également à PS4, Xbox One et Nintendo Switch afin que votre proposition atteigne plus d’audiences.

Disco Elysium est l’un des RPG les mieux notés de ces dernières annéesEt il semble qu’une annonce soit imminente en cours de route. Nous tirons cette conclusion lorsque nous jetons un coup d’œil sur le site officiel du jeu, qui nous invite à revenir bientôt pour des nouvelles. Un message accompagné de un logo énigmatique, que certains joueurs mentionnent pourrait être l’aperçu de l’expansion de l’univers Disco Elysium, sous la forme d’une suite ou d’une préquelle.

Bien que l’annonce la plus cohérente soit la confirmation de la Date de sortie de Disco Elysium sur consoles. Son arrivée était prévue pour 2020 et, pour le moment, il n’y a aucune nouvelle à ce sujet. Les temps conviendraient et, qui sait, s’ils mentionnent également quelque chose concernant la compatibilité ou les améliorations avec la PS5 et la Xbox Series X | S.

Disco Elysium a peaufiné son contenu ces derniers mois, avec notamment l’arrivée des sous-titres espagnols. Si vous voulez en savoir plus, en attendant le nouvelles du jeu, nous vous recommandons de ne pas manquer notre analyse. N’oubliez pas que son intrigue atteindra également la télévision.

