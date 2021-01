Une semaine de plus, un nouveau code pour The Wonderful 101 Remastered plus. Et au total, nous avons déjà six codes sur sept. Le prochain sera le dernier! Mais avant d’arriver au code qui nous permettra de jouer avec Wonder-Director, le propre alter ego de Kamiya, nous devons vous parler du code d’aujourd’hui, ce qui est assez spécial.

Posturitas n’a rien à voir avec Viewtiful Joe et est un personnage de The Wonderful 101 Rematered

Jusqu’à présent, tous les codes avaient servi à débloquer une série de caractères spéciaux extrêmement difficiles à obtenir par les méthodes traditionnelles du jeu original. Même si vous utilisiez les combinaisons de boutons nécessaires pour les déverrouiller, vous aviez besoin d’un véritable pâturage dans le jeu pour les obtenir. Eh bien, en présentant «PRÊT, EN JOUE, TIREZ»Dans le menu des codes de The Wonderful 101 Remastered, nous obtiendrons d’une part un nouvelle transformation cela permettra au capitaine de notre troupe de devenir un géant et de distribuer des gâteaux comme du pain. L’autre déblocable est le personnage «La posture«Ce qui, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, n’a rien à voir avec Viewtiful Joe. Non, ce n’est pas du tout la façon dont Kamiya avait l’habitude de rendre hommage / clin d’œil au protagoniste des jeux qu’il a développés dans Clover pour Capcom. Alors maintenant, vous savez, si vous aimez ce personnage, entrez le code en disant à voix haute “Henshin a go go, Baby!” et “Allons-y!”

Voir également

Si vous souhaitez découvrir les autres codes qu’ils ont déjà partagés, vous pouvez le faire en cliquant ici, ici, ici et ici.

La source

en relation