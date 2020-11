Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tout au long de près de 25 ans sur le marché, Pokémon a généré beaucoup d’anecdotes curieuses et l’une des plus intéressantes est liée au jeu de cartes Pokémon TCG. En raison d’une réclamation d’un magicien renommé, The Pokémon Company avait interdit l’utilisation du Pokémon Psi dans les cartes, mais cela serait sur le point de changer bientôt, puisque le magicien vient d’autoriser Nintendo le retour de l’énigmatique créature.

Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, nous vous informons qu’après l’énorme succès de Pokémon à la fin du millénaire, en 2000 le magicien Eri Geller a fait valoir que le design et le nom japonais de Kadabra, le Pokémon Psi, était basé sur lui et la similitude était évidente, puisque, si le nom occidental Kadabra n’a aucune similitude, la version japonaise (Yungeller) le fait, à part le fait que le Pokémon pouvait plier une cuillère grâce à son pouvoir psychique, l’acte magique de signature de Geller. .

N’ayant pas été informé de cela, Geller a pris des mesures et a poursuivi Nintendo en 2000 et a demandé que le Pokémon n’apparaisse pas sur les cartes du JCC Pokémon et c’est la raison pour laquelle The Pokémon Company n’a pas été en mesure de représenter à Kadabra depuis.

Les évolutions de Kadabra, Abra et Alakazam, quant à elles, continuaient à apparaître sur les cartes et en n’ayant pas la phase médiane de la chaîne évolutive, Abra pouvait évoluer directement vers Alakazam ou l’utilisation d’Alakazam était autorisée comme si Ce sera une lettre de base.

Kadabra pourrait bientôt être banni du JCC Pokémon

Cependant, cette interdiction pourrait bientôt prendre fin, car Geller lui-même changerait de position par bonne volonté et permettrait au Pokémon de revenir sur les cartes Pokémon.

Cette confirmation a été faite par Geller dans un e-mail qu’il a envoyé à TheGamer, dans lequel il mentionne qu’il a contacté Nintendo (l’un des 3 propriétaires de The Pokémon Company) pour lui donner la permission d’utiliser le nouveau compte Pokémon dans les cartes, après presque 20 ans d’absence.

La lettre a été reçue par “2 représentants de Nintendo” et, comme l’explique Geller, il a décidé de faire ce changement dans sa position de son plein gré, apparemment pour plaire aux fans de la franchise, car il mentionne qu’ils continuent de lui envoyer des messages concernant le personnage.

«En raison du volume énorme de courriels que je reçois me suppliant de permettre à Nintendo de ramener Kadabra / Yungeller, j’ai envoyé (…) une lettre au président de Nintendo donnant la permission de relancer Kadabra / Yungeller d’Uri Geller dans le monde entier. monde”.

Jusqu’à présent, Nintendo n’a pas commenté cela, on ne sait donc pas comment il procédera à l’utilisation de Kadabra dans le JCC Pokémon. Nous te tiendrons au courant.

Que pensez-vous de cette curieuse affaire? Connaissiez-vous les problèmes liés à Kadabra? Dites le nous dans les commentaires.

