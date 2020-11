Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 09/11/2020 19:25

Un endroit silencieux, ou Une place en silence, ce fut l’une des plus grandes surprises de ces dernières années. Le film réalisé par et avec John Krasinski a réussi à voler le cœur du public et des critiques spécialisés, à tel point qu’une deuxième partie a déjà été confirmée. Mais ce n’est pas tout, car une spin-off est déjà en développement et nous avons ici les premiers détails.

Comme signalé Le journaliste hollywoodien, Jeff Nichols, un cinéaste reconnu pour des films tels que Boue et amour, sera le réalisateur et scénariste du spin-off mentionné précédemment. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’informations à ce sujet, sauf que ce ne sera pas une suite directe de Un endroit calme II, et il se concentrera sur un groupe différent de survivants.

En raison de la pandémie de COVID-19[feminine, les circonstances du tournage sont encore assez déconcertantes et il n’y a pas de date précise pour le début du tournage, encore moins une date de sortie possible.

La source: THR

