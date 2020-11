Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 10:51 am

Des plates-formes comme Twitch et YouTube ont ouvert les portes à des centaines de personnes pour commencer une carrière en tant que banderoles. Dans le cas où le contenu que ces créateurs proposent au public est bon, les gens sont prêts à donner une certaine somme d’argent. Cependant, à certaines occasions, cela peut atteindre des montants inimaginables. De cette façon, le streamer Pokimane a pris la tâche d’imposer un plafond aux dons, et empêcher ainsi un enfant de dépenser tout l’argent de sa famille en un instant.

Pokimane compte plus de six millions d’abonnés sur Twitch et est considéré comme l’un des plus gros streamers de la plate-forme. Son succès a été si élevé qu’elle a été «forcée» d’imposer une limite de 5 dollars par don, depuis considère qu’un montant plus important est “inutile”. Voici ce qu’il a commenté sur Twitter:

«J’ai travaillé avec Streamlabs pour créer une limite de dons de 5 $ pour ma chaîne! Merci de m’avoir soutenu au point où autre chose n’est pas nécessaire. Pour tous ceux qui ont été plus généreux: soutenez les chaînes en croissance, les associations caritatives et faites-vous plaisir.

a travaillé avec @streamlabs pour créer un plafond de dons de 5 $ pour ma chaîne! Merci de m’avoir soutenu au point que je considère que rien de plus que cela n’est inutile. À tous ceux qui ont été plus généreux – veuillez soutenir les chaînes en croissance, les organismes de bienfaisance et vous faire plaisir.❤️😊 pic.twitter.com/QhrusbDFxD – pokimane (@pokimanelol) 2 novembre 2020

Le streamer a demandé à ses abonnés de soutenir d’autres créateurs de contenu dans le développement, donner de l’argent à des causes caritatives, ou avoir le luxe de dépenser de l’argent pour quelque chose de personnel. Il s’agit sans aucun doute d’un grand changement. Dans le passé, nous avons vu des mineurs non supervisés donner toutes leurs économies familiales à divers canaux, de cette manière, des erreurs comme celles-ci peuvent être évitées.

Via: Pokimane

La nouvelle vidéo Halo Infinite nous montre comment le son des armes est enregistré. La Xbox augmentera-t-elle également le prix de ses jeux? Phil Spencer en parle

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.