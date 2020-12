Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 15h12

Il Univers cinématographique Marvel commencera à expérimenter les possibilités de la série en 2021. Bien que cela puisse être considéré comme un substitut au cinéma, surtout compte tenu de la situation dans ce secteur aujourd’hui, Kevin Feige, le directeur de Marvel Studio, a mentionné que ce n’est pas le cas, et “Le streaming est l’avenir du MCU.”

Dans une interview avec Emmy.com, Feige a été interrogé sur la position de Marvel dans le monde sérialisé de la télévision ou, dans ce cas, de Disney +. De cette façon, L’exécutif a souligné que c’est l’avenir de Marvel. Voici ce qu’il a commenté:

“[Es] là où les consommateurs veulent voir les choses. Et j’espère qu’ils voudront regarder notre longue série narrative. Une expérience comme WandaVision est quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir dans un film. Vous allez au cinéma pour des choses que vous ne pouvez pas voir en streaming et vous choisissez de diffuser des choses que vous ne pouvez pas voir dans un cinéma. Et, bien sûr, tout, du cinéma, atteint finalement le streaming. “

De la même manière, Feige a même mentionné que les séries leur offrent une plus grande liberté pour explorer des personnages et des situations qui ne sont tout simplement pas atteints avec les films. Dans ce cas, il a parlé de WandaVision, qui sortira en janvier prochain sur Disney +, et a commenté:

«Mon équipe et moi nous demandions en interne où aller à partir d’ici et quelle serait la prochaine étape qui serait tout aussi difficile et inattendue. Elizabeth [Olsen] et Paul [Bettany] C’étaient ces acteurs incroyables, qui avaient fait des choses incroyables dans quatre films, mais je n’ai jamais eu la chance de maîtriser le récit car il se passait tellement plus. C’était amusant de leur donner enfin une plate-forme pour montrer leur talent incroyable. “

De cette façon, Il semble que nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de séries Marvel à l’avenir. Ils ne surpasseront peut-être pas les grands événements, comme Endgame, mais ils seront un autre pilier fondamental pour le MCU à partir de 2021 et au-delà. Sur des sujets connexes, une autre série Marvel a été annoncée. De même, des indices indiquent l’apparition de Daredevil dans la série She-Hulk.

Via: Emmy.com

Un ancien membre du Congrès américain gracié après avoir dépensé de l’argent sur des jeux Steam

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.