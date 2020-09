Le studio britannique du géant de World of Tanks Wargaming a été rebaptisé DPS Games.

La tenue basée à Guildford était auparavant Edge Case Games, Wargaming ayant acheté ce studio en 2018 et le rebaptisant Wargaming UK après avoir annoncé son intention de s’installer au Royaume-Uni. Elle compte désormais plus de 94 membres du personnel, tandis qu’une nouvelle équipe de soutien australienne compte 70 employés.

Le nouveau nom de la tenue, DPS, est censé refléter le fait qu’elle réalise des projets très différents des autres studios de Wargaming.

« Chez DPS Games, nous restons fiers d’être membre de la famille Wargaming – intrinsèquement liés par l’infrastructure, les écosystèmes et la communauté », a déclaré Sean Decker (photo), directeur du studio de DPS.

« Cela dit, nos matchs seront très différents – et nos joueurs le seront aussi. Ensemble, nous avons fait face à de nombreux défis, mais nous avons eu beaucoup de plaisir en cours de route. C’est ce voyage de passion et de jeu. qui a forgé les jeux DPS, et ici, le jeu est tout. «

Le PDG de Wargaming, Victor Kislyi, a ajouté: « Après avoir observé l’incroyable croissance du studio de Guildford au cours des deux dernières années, chez Wargaming, nous sommes ravis de voir DPS Games prendre forme et étendre l’influence de Wargaming dans de nouvelles parties du monde. une équipe expérimentée de vétérans de l’industrie et d’étoiles montantes qui grandissent de jour en jour, et nous sommes impatients de les voir apporter quelque chose de nouveau et de distinctif sur le marché du free-to-play. «

Nous avons rencontré Decker après l’ouverture du studio en décembre de l’année dernière.

