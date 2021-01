Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 11:27 am

Studio Ghibli est l’un des studios d’animation les plus populaires au Japon. Désormais, 2021 n’est pas seulement une année au cours de laquelle nous verrons de nouveaux projets issus des esprits créatifs de cette entreprise, mais nous pourrons enfin interagir avec cette entreprise de manière plus directe, car le studio a enfin créé un compte Twitter.

Exactement, Studio Ghibli a créé son profil pour le réseau social, connu sous le nom de @JP_GHIBLI, le 31 décembre 2020, et depuis lors, ils ont réussi à rassembler plus de 367000 abonnés, un nombre qui continuera sûrement de croître dans les semaines à venir. En plus d’avoir des nouvelles concernant les nouveaux projets du studio, le compte nous permet également de voir quelques photos et les coulisses assez intéressantes.

Cependant, l’image qui a le plus retenu l’attention est une illustration de Hayao Miyazaki, qui fait référence au calendrier du zodiaque japonais, et montre un bœuf marchant sur un rat pour marquer la nouvelle année. Avec l’image, le site officiel du Studio Ghibli a partagé le message suivant:

Merci de toujours soutenir Studio Ghibli. La pandémie mondiale de coronavirus, qui se poursuit depuis l’année dernière, n’a pas encore montré de signes de fin … les professionnels de la santé qui se consacrent au traitement des personnes infectées travaillent, que ce soit la fin de l’année ou le début de l’année. [Nos] voudrais exprimer [nuestro] respect et gratitude les plus profonds envers eux tous ».

Actuellement, Miyazaki travaille actuellement sur Comment vivez-vous?, Un film qui sortira en 2022 ou 2023. Espérons que le compte officiel du Studio Ghibli nous fournira régulièrement de nouvelles informations sur les projets du studio.

Via: Studio Ghibli

