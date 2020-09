Le développeur de jeux indépendants Vlambeer a rompu à l’occasion de son dixième anniversaire.

Dans un message sur Twitter, le studio – alias Rami Ismail et Jan Willem Nijman – a révélé qu’il fermait. La firme a déclaré que ce n’était pas un triste jour, mais plutôt « la conclusion heureuse d’une décennie éclair ».

« On a l’impression d’avoir réalisé ce que nous avions prévu de faire – en tant que studio, en tant que voix et en tant qu’individus, et nous sommes extrêmement reconnaissants pour ces dernières années », a déclaré Vlambeer.

S’adressant à Polygon, le studio a révélé que le plan n’était jamais de garder Vlambeer en marche aussi longtemps qu’il le faisait.

«Nous avons accidentellement fini [here,]»Dit Ismail. «Nous n’avons jamais voulu que Vlambeer soit ce qu’il est maintenant.»

Vlambeer a été fondée le 1er septembre 2010, suite au lancement de son premier titre Super Crate Box en mai de cette année. L’année suivante, le studio sort Serious Sam: The Random Encounter pour Devolver Digital, avant de déployer Gun Godz en 2012. Le titre mobile Ridiculous Fishing est sorti en 2013 avant Luftrausers de 2014. Le dernier titre de l’entreprise était Roguelike Nuclear Throne, qui a frappé les tablettes en 2015. Vlambeer a travaillé sur un nouveau titre appelé Ultrabugs, qui semble encore sortir.











