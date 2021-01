L’équipe Bloober a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle ils racontent comment ils ont créé la section artistique.

L’une des premières versions majeures de 2021 la mettra en vedette Équipe Bloober, avec son nouveau jeu vidéo The Medium. Ce jeu d’horreur sera l’un des premiers paris de nouvelle génération exclusifs à la Xbox Series X et à la Xbox Series S, bien qu’il soit également publié sur PC. Maintenant, le studio a partagé un nouveau journal de développement dans lequel ils parlent de la section artistique.

Le monde réel est froid et fait appel à la mélancolie; l’astral est fait pour être inconfortable, mais familierL’une des principales caractéristiques de The Medium est qu’il comportera double phase, dans lequel il y aura deux réalités fonctionnant en même temps et nous pouvons passer de l’une à l’autre pendant que nous jouons. En fait, il faudra basculer entre eux pour surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin. Chacune des réalités a un style d’art différent et cela a également été un défi pour l’équipe Bloober.

Comme tu dis Damian Zukowski, directeur artistique du jeu, le premier monde est “la réalité dans laquelle nous vivons au quotidien” et le second est un reflet sombre et plus hostile. L’étude a clairement montré que la première chose à changer était la palette de couleurs, comme vous l’avez commenté Manivelles Aneta, artiste conceptuel. C’est une forme de distinguer rapidement qu’est-ce que chaque monde, par exemple.

Le monde réel est plus froid, essayant de faire appel au mélancolie et monotone. Le monde astral est fait pour être inconfortable, mais familier. L’étude a également souligné qu’ils ont déployé beaucoup d’efforts pour remplir le jeu vidéo avec détails et objets. Sur le plan astral, Bloober montre la réalité avec une certaine distorsion, de sorte que c’est le joueur qui interprète ce que vous percevez.

The Medium allait sortir fin 2020, mais le studio a décidé de reporter la date de lancement au 28 janvier. Il reste moins à essayer l’un des jeux vidéo les plus importants du début d’année. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur lui, en Jeux 3D Nous avons eu l’occasion de le voir en mouvement récemment et nous vous laissons nos impressions.

