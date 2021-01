Le studio se concentrera désormais sur l’utilisation des propriétés de Blizzard telles que Diablo, Overwatch, entre autres.

Des modifications structurelles importantes ont été apportées à l’intérieur Activision-Blizzard. Soudain, il a été annoncé que l’étude de Visions vicariales, responsable des recueils récents de la trilogie Crash Bandicoot N.Sane et du Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, est devenu être une filiale directe de Blizzard Entertainment à partir d’aujourd’hui et immédiatement.

Jusqu’à il y a quelques heures, le studio travaillait directement pour Activision et avec plusieurs de leurs propriétés respectives mais, avec cette modification, ses membres vont désormais concentrer leurs ressources et efforts sur des projets liés aux franchises Blizzard. Ces changements incluent les plus de 200 membres de l’équipe de développement, y compris Jen Oneal, le chef du studio et qui deviendra désormais le vice-président exécutif du développement de Blizzard; aussi bien que Simon Ebejer, chef des opérations et qui remplacera son associé à la tête de Vicarious Visions.

Pour le moment, les projets dans lesquels le personnel du studio travaillera désormais sont inconnus. Cependant, il est entendu qu’ils ont travaillé sur certains jeux pour Blizzard pendant un certain temps, avant même que la transition n’ait lieu.

Vicarious Visions a été fondée en 1990 dans la ville de Albany, État de New York, et en 2005, il a été acquis par Activision. Depuis leur ajout, ils ont travaillé sur des titres pour plusieurs des franchises importantes de la société telles que Crash Bandicoot, Tony Hawk, Guitar Hero, Destiny ou Skylanders.

En savoir plus: Vicarious Visions, Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2, Skylanders, Blizzard Entertainment, Blizzard, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy et Activision.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');