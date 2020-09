Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’une des IP de jeux vidéo Nintendo les plus anciennes est Advance Wars, qui a fait ses débuts sur Famicom sous le nom de Famicom Wars en 1988. Malheureusement, comme d’autres franchises Nintendo, elle a été oubliée au fil du temps. Cependant, un peu plus de 10 matchs de la série ont suffi à marquer plusieurs générations de joueurs, avides de retour de la franchise. Parmi eux, un développeur vétéran de World of Tanks qui a récemment exprimé son désir de collaborer avec la série stratégique de Nintendo.

Le jeu de combat de chars World of Tanks a fait plusieurs collaborations avec de grandes franchises, telles que Girls und Panzer et Valkyria Chronicles, qui en ont surpris plus d’un. Nintendo Everything a eu l’occasion de s’entretenir avec Thaine Lyman, Global Publishing Production Manager pour WarGaming America, la société en charge du jeu et, compte tenu des collaborations précédentes, l’a interrogé sur la possibilité d’une collaboration avec l’IP Advance Wars .

WarGaming est ouvert à une collaboration avec Nintendo

Bien que, comme prévu, WarGaming n’ait pas l’intention de faire de collaboration avec Nintendo, la société a laissé la porte ouverte à un éventuel crossover avec la franchise Advance Wars, car la société adore nouer ce type de partenariats grâce auxquels ils réunissent 2 univers. et ils sont « enthousiasmés par ce que l’arrivée sur Nintendo Switch pourrait apporter », mis à part le fait que Lyman est un fan de la série.

«C’est drôle que vous mentionniez Advance Wars, c’est l’une de mes séries de jeux Nintendo préférées. Personnellement, j’aimerais faire quelque chose avec tout cet univers de jeu. Cela dit, il n’est actuellement pas prévu de le faire. (…) L’avenir avec Nintendo est plein de possibilités », a déclaré Lyman.

On sait que les deux franchises n’ont pas grand chose en commun, mais que la seule chose qu’elles partagent sont les batailles de chars, mais ce serait un bon prétexte pour ramener la Nintendo IP tant aimée et oubliée depuis plusieurs années. Cependant, cela semble assez compliqué.

Et vous, avez-vous joué à Advance Wars? Avez-vous eu l’occasion de jouer à un épisode de World of Tanks? Souhaitez-vous que les deux franchises travaillent en collaboration? Dites le nous dans les commentaires.

World of Tanks Blitz est un titre de combat de chars gratuit avec une base d’utilisateurs mondiale de 137 millions et qui vient de faire ses débuts sur Nintendo Switch. Le dernier opus d’Advance Wars était Days of Ruin, qui est arrivé sur Nintendo DS en 2008, il y a 12 ans. Si vous souhaitez en savoir plus sur Advance Wars et World of Tanks, nous vous invitons à cliquer sur leurs noms respectifs.

