Relancer des franchises ancrées dans une époque n’est pas facile et quand il est devenu connu à l’époque que Crash Bandicoot et Tony Hawk’s Pro Skater reviendraient des mains d’Activision, les attentes étaient élevées, bien qu’avec des réserves. Heureusement, les choses se sont avérées excellentes et les deux franchises ont de nouveau du succès, donc leur rencontre à un moment donné était une question de temps et les skateurs pourront désormais ajouter une touche de Crash Bandicoot à leur session de patinage.

Par le biais d’un communiqué de presse, Activision a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk pourra accéder au contenu de Crash Bandicoot 4: It’s About Time dans la section Create-A-Skater, où ils peuvent choisir parmi 13 pièces. avec la conception des protagonistes du titre de plate-forme récent. Selon les informations, cette collection spéciale, qui arrive gratuitement, se compose de 9 t-shirts, 3 casquettes et un skateboard, avec lesquels vous pouvez célébrer le succès des deux titres cette année.

D’autre part, Activision a profité de l’occasion pour annoncer le package caritatif Birdman, qui pour seulement 4,99 USD offre aux joueurs des tables exclusives de Birdhouse et Powell-Peralta. Le produit de la vente de ce package ira à la construction de skateparks publics dans des zones marginalisées, destinés à guider les jeunes vers le sport et à l’écart de toute influence négative.

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

