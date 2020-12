Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts il y a à peine 1 jour et a eu l’une des versions les plus importantes non seulement de 2020, mais de toute l’histoire. Cela a été évident non seulement dans les rapports les plus récents de CD Projekt RED, mais aussi dans les niveaux d’audience atteints sur les plates-formes vidéo. Eh bien, de très bonnes nouvelles ont été révélées aujourd’hui concernant les performances du jeu.

Le studio en charge du développement du jeu, CD PRojekt RED, a annoncé à travers un rapport que Cyberpunk 2077 a vendu tellement d’unités qu’il a déjà réussi à récupérer l’argent investi dans son développement. C’est extrêmement surprenant quand on considère que le titre a été annoncé en 2012 et est en développement depuis 8 ans, mis à part le fait qu’il s’agit d’une production triple A.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cyberpunk 2077 a atteint un nombre millionnaire de joueurs simultanés lors de sa première.

Cyberpunk 2077 a déjà récupéré ses frais de développement et de promotion

Mais la bonne nouvelle ne s’est pas arrêtée là, puisque les bénéfices couvraient même déjà les dépenses de marketing et de promotion que l’entreprise avait envisagées pour 2020.

Cela n’est pas une surprise pour beaucoup quand on considère que CD Projekt RED avait rapporté plusieurs jours avant la première du jeu que le nombre de préventes généraient des bénéfices historiques et il a été révélé plus tard que plus de 8 millions de préventes avaient été enregistrées.

Grâce à ce lancement puissant, même Cyberpunk 2077 a battu le record du jeu PC le plus vendu de l’histoire, précédemment détenu par World of Warcraft: Shadowlands, qui a récemment fait ses débuts.

Que pensez-vous du succès de Cyberpunk 2077? Avez-vous déjà essayé? Dites le nous dans les commentaires.

Malheureusement, Cyberpunk 2077 n’a pas fait ses débuts sans problème, de nombreux joueurs ayant signalé des problèmes de performances, en particulier sur les consoles de dernière génération. En raison de ces inconvénients, l’action CD PRojekt RED a fortement chuté.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source