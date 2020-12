Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon GO est un jeu qui motive les joueurs à sortir et à s’amuser. C’est quelque chose de très positif, il est donc malheureux que certains en aient profité pour en abuser. Nous avons l’exemple d’un sujet qui a agressé des joueurs de Pokémon GO et qui va désormais passer de nombreuses années de sa vie en prison.

Comme le disent nos amis de Tarreo, les autorités chiliennes ont récemment arrêté un voleur se faisant passer pour un trafiquant de drogue pour entrer en contact avec ses victimes. Sa méthode consistait à approcher des jeunes en les accusant de l’avoir dénoncé à la police, ce qui leur faisait peur. Plus tard, il les a menacés, en les éloignant de la foule et en emportant leurs affaires.

Puisque Pokémon GO est un jeu qui nécessite de sortir le téléphone portable dans la rue et se joue généralement en groupe, les fans de ce jeu étaient les victimes préférées de l’agresseur.

Il a été prouvé que ce criminel a au moins 12 casiers judiciaires pour des crimes contre des jeunes entre 13 et 24 ans. Il est également lié à des accusations d’agression sexuelle et de vol de banque. Pour les charges confirmées, il passera 17 ans en prison.

Le cas de l’assaillant Pokémon GO a fait la une

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une affaire qui a fait beaucoup parler d’elle au Chili. Après tout, c’est un criminel qui a touché plusieurs personnes et qui a mis en danger la tranquillité de nombreux jeunes.

Il n’est donc pas surprenant que ce soit une histoire qui soit même apparue sur les chaînes de télévision chiliennes. Tu ne nous crois pas? Vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Qu’as-tu pensé de cette affaire? Êtes-vous heureux que justice soit rendue? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu mobile en cliquant ici.