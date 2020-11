Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 14:27

Il a été récemment annoncé que Nintendo avait battu un record de ventes au cours du mois d’octobre aux États-Unis. Enfin, le nombre de consoles vendues pendant cette période a été révélé, ainsi que le fait que La Switch est la console la plus vendue dans ce pays depuis 23 mois consécutifs.

Selon le NPD Group, 735926 unités de Nintendo Switch et Switch Lite ont été vendues en octobre dernier. Il s’agit d’une augmentation de 136% par rapport à la même période l’an dernier. Voici ce que Nick Chavez, vice-président senior des ventes et du marketing de Nintendo of America, a déclaré à The Verge à ce sujet:

«Certes, la pandémie COVID-19 a créé plus d’occasions de rester à la maison et plus de temps pour jouer à la maison. Nous avons constaté une demande sans précédent pour Nintendo Switch tout au long de l’année. “

De même, en octobre, l’édition spéciale Nintendo Switch d’Animal Crossing: New Horizons, l’un des jeux les plus populaires de l’année, a été réapprovisionnée, ce qui a sûrement encouragé plus d’une personne à acheter cette console.

Avec la PS5 et la Xbox Series X | S maintenant disponibles, Il sera intéressant de voir si le Switch parvient à être la console la plus vendue pendant 24 mois consécutifs aux États-Unis.. Dans des sujets connexes, FIFA 21 a été le jeu le plus vendu dans ce pays en octobre. De même, la Nintendo Switch a battu un record de ventes aux États-Unis le mois dernier.

Via: The Verge

