Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Gotham Knights, le nouveau jeu de Warner Bros. Games Montréal, a été présenté en août dernier dans le cadre du DC FanDome. Depuis lors, nous avons eu peu d’informations sur le projet, donc les fans en attente de ses débuts ont encore de nombreux doutes.

Certains d’entre eux sont liés à la composante multijoueur coopérative et au système de progression du titre. Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, le jeu nous permettra de nous battre en tant que Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin.

Ainsi, les joueurs se demandent si chacun des personnages aura une progression différente. Heureusement, nous savons désormais que cet élément du jeu ne sera pas fastidieux, car les développeurs s’efforcent de le rendre le plus accessible possible.

Trouver: Les fans croient que Warner a fait allusion à la date de sortie de Gotham Knights

Voici comment fonctionnent la progression et le combat multijoueur de Gotham Knights

Dans une interview avec GamesRadar (via Wccftech), Fleur Marty, productrice exécutive de Gotham Knights, a déclaré que l’équipe optimiserait autant que possible tous les éléments de jeu de rôle du jeu. Cela inclut le système de progression pour les 4 protagonistes et personnages jouables.

Il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs, car il ne sera pas nécessaire de collecter de l’expérience et de monter de niveau séparément pour chaque personnage. Ceci puisque tous les super-héros partageront la progression tout au long de la campagne.

«Étant donné que la progression de l’histoire est partagée entre tous les personnages, il est également logique que vous n’ayez pas à les mettre à niveau à partir de 0 chaque fois que vous souhaitez changer. C’est aussi très cohérent dans notre récit », a expliqué Marty.

En plus de ce qui précède, les ennemis augmenteront également leur puissance avec la progression des personnages; cependant, il n’y aura pas de zones bloquées ou prohibitives en raison de la présence d’ennemis trop puissants.

Le producteur a expliqué avoir complètement repensé le système de combat du titre afin que l’expérience fonctionne bien en mode coopératif. Enfin, il a déclaré que certains mécanismes de jeu seront familiers aux fans de la série Arkham; cependant, le gameplay sera plein de nouveautés.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Gotham Knights racontera une histoire nouvelle et originale

Gotham Knights arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC en 2021. Pour plus d’informations sur cette version, cliquez ici.