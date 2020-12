Le temps est venu, le moment est venu

“Dans le plan de l’année il y avait une phrase soulignée et en majuscules: A la fin de l’année, finissez par les notes”.

L’année dernière, cela a fonctionné pour moi et je veux perpétuer la tradition à l’avenir. Fin novembre 2019, déjà en vacances, il élabore la stratégie de 3DJuegos pour 2020 en fonction des trimestres. Le premier visait à commencer à se tourner vers le médium dans les reportages les plus journalistiques, le second à changer notre production vidéo pour avoir plus de son propre contenu, et une plus grande fréquence de ceux-ci … Et ainsi de suite. La vérité c’est que pandémie Cela a obligé à reporter de nombreux jalons qui avaient été prévus (moins de travail de planification pour l’année prochaine!), Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il y avait un concept qui devait être fait quel que soit son coût. Quelque chose qui était nécessaire pour le médium. Une phrase qui a été soulignée et écrite en majuscules: “À la fin de la saison des révisions avant Noël, terminez avec les notes“Et c’est précisément ce que nous avons fait en Jeux 3D, les notes sont terminées.

Il y avait un concept qui devait être fait quel que soit son coût: terminer les notesCe fut tout un voyage et un défi pour l’équipe technique aux dimensions colossales. Un chemin qui a cessé d’être une idée et qui a commencé à se concrétiser cet été avec les premières conversations avec l’équipe pour soulever l’idée, et c’est un voyage qui se termine définitivement aujourd’hui. C’est maintenant que nous pensons tous que c’est le moment idéal pour le faire, avec la Noël lance la campagne récemment conclu et avec des critiques telles que Cyberpunk 2077 ou World of Warcraft Shadowlands comme une finale épique à l’âge d’or des jeux vidéo. Maintenant, avec le cycle de nouvelles consoles qui vient de s’ouvrir et avec les PC dans un état de santé imbattable, c’est le moment idéal pour faire le changement.

Je crois fermement que tout le monde lutte parce que les jeux vidéo sont reconnus comme le huitième art cela n’a aucun sens pour nous de continuer à les noter comme s’il s’agissait d’un test de mathématiques. Et, comme nos analyses sont entièrement subjectives parce que nous sommes des personnes et que nous donnons nos opinions en fonction de nos goûts personnels, la chose la plus appropriée est de changer ce système de notes numériques et de le remplacer par le schéma de recommandations que nous utiliserons désormais. De plus, dans le sens décroissant des critiques de lancement aujourd’hui, d’autant plus que les jeux vidéo sont capables de muter de manière étonnante en quelques mois et d’améliorer radicalement (ou d’aggraver) leurs propositions, je pense que le vous encourager à lire nos critiques ou à regarder nos vidéos, c’est bien mieux pour tout le monde. Cela ne va pas seulement dans le sens de réduire la toxicité d’une partie petite mais bruyante de notre communauté, qui, j’espère, arrêtera de se battre pour savoir si le jeu de leur plate-forme a quelques dixièmes de plus ou moins que celui d’un autre sans s’arrêter un instant pour lire le texte et essayer de le comprendre, mais à la place Nous obliger tous à lire et à comprendre l’analyse dans son ensemble rend plus justice les œuvres complexes auxquelles les développeurs et les créatifs ont consacré des années de leur vie. Réduire le travail de Naughty Dog, Rockstar ou The Initative à un nombre avec des décimales ne me vient plus à l’esprit. Cela ne me semble pas juste.

Et en parlant de justice, nous avons participé indirectement à quelque chose qui nous n’aimons rien, et c’est le fait que les bonus de nombreuses études sont dictés par la moyenne des notes critiques spécialisées en Metacritic. C’est un mécanisme néfaste, injuste et pernicieux pour l’industrie du jeu vidéo et dont, comme aboutissement de tout ce que j’ai dit auparavant, nous ne voulons pas faire partie non plus. Cela ne dépendra pas de notre opinion personnelle sur quelque chose qu’un groupe de travailleurs perçoit ou ne perçoit pas ses incitations. Nous ne voulons pas y participer.

Dans quelques années, nous nous souviendrons que personne n’a pris les décisions à notre placeAvec cela, il devrait être clair que Dans 3DGames, nous ne sommes pas que des justiciers et nous n’essayons pas d’être meilleurs que quiconque, de dénigrer ceux qui utilisent des évaluations numériques ou de donner des cours de journalisme. C’est la plus lointaine de nos intentions. Nous faisons simplement ce que nous pensons être le mieux pour nous en ce moment. Et je ne serai pas si arrogant de dire que cela garantit un avenir radieux pour 3DJuegos en tant que support, et c’est que seul le temps nous dira si la suppression des notes numériques était une décision correcte ou non, mais je suis clair que personne ne pourra nous le dire. jamais que nous ayons dansé sous la dictée d’attirer le public, que nous ayons envie du clic facile ou que ce qui nous préoccupait, c’était les algorithmes de recherche. Dans quelques années, nous regarderons vers le passé et nous tous qui faisons partie de cette équipe saurons clairement que les décisions que nous avons prises se dérouleraient bien ou mal, mais nous nous souviendrons que personne ne les a prises pour nous: nous avons toujours fait ce que nous voulions. Et c’est la chose la plus importante pour moi, alors j’espère que c’est pour vous aussi.

Maintenant il est temps de se reposer, nous avons un belle 2021 planifier.

