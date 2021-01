L’édition commémorative du jeu Quantic Dream a été retardée, mais a déjà été déplacée dans le calendrier.

Après un retard inattendu, nous avons déjà une date de sortie pour Fahrenheit 15TH Anniversary Edition pour PS4. C’est la réédition d’un des classiques de rêve quantique avec lequel le studio a commencé à faire plus de bruit dans le monde des jeux vidéo, après avoir publié précédemment Omikron: The Nomad Soul.

Le jeu sera disponible sur la console de Sony à partir du prochain 26 janvier et aura même un édition spéciale qui comprendra un ensemble d’autocollants, un livre d’art et une lettre de remerciement écrite par l’équipe de Quantic Dream qui a travaillé sur le développement original du jeu.

Fahrenheit arrivera le 26 janvier prochain sur PS4Au cas où tu ne le saurais pas, Fahrenheit est un titre sorti à l’origine sur PS2 et PC par le studio qui créera plus tard des jeux comme Heavy Rain ou Detroit Become Human. Un thriller qui commence quand Lucas Kane il commet un meurtre dont il ne se souvient absolument de rien, dans un début de jeu rapide qui prend des accents paranormaux au fur et à mesure qu’une aventure au style très cinématographique progresse.

Donc, nous devons juste attendre quelques jours pour comprendre Édition commémorative Fahrenheit, destiné à la fois à ceux qui ont apprécié l’original et à ceux qui l’ont laissé passer en son temps. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu grâce à l’analyse que nous avons publiée en 2005.

En savoir plus: Quantic Dream et Fahrenheit.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');