C’est un fait qu’un film Borderlands est en route et de nombreux fans veulent connaître l’état d’avancement du projet. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous serez heureux de savoir que leur tournage commencera bientôt.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Adam Goodman, directeur de MidAtlantic Films, a révélé que le film Borderlands commencerait à tourner en Hongrie en 2021. La raison pour laquelle il le sait est que la société pour laquelle il travaille est dédiée pour fournir des services aux productions cinématographiques dans ce pays.

Dans la conférence, Goodman a noté qu’ils avaient préparé un espace pour Borderlands. Ceci après que la Hongrie soit devenue un lieu très prisé pour les maisons de production cherchant à reprendre leurs projets après avoir été arrêtées en raison de la pandémie de coronavirus.

“Nous préparons une place pour Borderlands, le film Lionsgate (…) Nous allons faire la troisième saison de Jack Ryan pour Paramount TV et nous faisons un projet Marvel que, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas mentionner”, a déclaré Goodman.

Il est à noter que Goodman n’a pas pu révéler plus de détails et c’est normal. Après tout, ce n’est pas quelque chose qui lui correspond. Cela dit, ce n’est qu’une question de mois avant que la production ne démarre officiellement.

Que savons-nous du film Borderlands?

Nous vous rappelons que le film Borderlands a été confirmé en 2015 lorsqu’il a été annoncé que Lionsgate avait obtenu les droits de le produire avec Arad Productions. Depuis lors, les nouvelles à leur sujet étaient tombées au goutte à goutte.

Les choses ont changé en 2019 lorsqu’il a été confirmé qu’il était encore en développement et un an plus tard, il a été dit qu’Eli Roth serait en charge de le diriger. Il a également été annoncé que Craig Mazin, créateur de Tchernobyl, sera en charge de son scénario, tandis que Cate Blanchett sera celle qui donnera vie à Lilith sur grand écran.

Je suis très heureux d’accueillir Eli Roth en tant que réalisateur du film Borderlands en développement avec Lionsgate et Arad Productions. Veuillez accueillir @EliRoth dans l’équipe et assurez-vous d’assister au spectacle principal du théâtre @GearboxOfficial au #PAXEast le 27/02 pour en savoir plus. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i – Randy Pitchford (@DuvalMagic) 20 février 2020

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par le film Borderlands? Qu’espérez-vous voir d’une production de ce type? Dites le nous dans les commentaires.

