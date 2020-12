Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 12h34

La série de Le Seigneur des Anneaux est l’une des productions les plus attendues des fans de Tolkien. Bien qu’il y ait encore beaucoup d’inconnus sur ce projet, il a été révélé que la première saison a fini le tournage, ceci selon JA Bayona, directeur de l’émission.

Tout au long de la production de la série, Bayona a été en charge de partager quelques images de la série. De cette façon, le 22 décembre dernier, il a publié une photo très dans le style des Hobbits avec le message suivant:

«Dernière photo en Nouvelle-Zélande… et j’ai hâte d’y retourner».

Considérant qu’une deuxième saison pour la série a déjà été confirmée, ce n’est qu’une question de temps avant que Bayona ne retourne dans le beau pays où toutes les adaptations en direct du travail de Tolkien ont été filmées. Pour le moment, il n’y a pas de date exacte pour la première de la série produite par Amazon, mais cette information sera probablement révélée l’année prochaine.

La série Le Seigneur des Anneaux se déroule au Second Âge, où ont eu lieu la création des Anneaux de Pouvoir, la disparition de la race Numenor et la bataille entre l’homme et les elfes contre Suaron. J’espère que nous aurons plus d’informations, peut-être une bande-annonce, dès que possible.

Via: JA Bayona

